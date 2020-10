Volkswagen Caminhões e Ônibus atinge o marco de um milhão de veículos produzidos

"Esse recorde de produção agora é fruto dos nossos esforços constantes desde o início das nossas operações em 1981, mas sobretudo a partir de nossa instalação em Resende, que teve início em 1995 com uma fábrica laboratório. Ao longo desses últimos 25 anos, investimos continuamente para garantir um processo produtivo com tecnologia de ponta. Foram R$ 5,5 bilhões destinados ao crescimento da empresa, com o mais recente ciclo de investimento previsto para terminar em 2021 e que tem grande parte dos recursos focada no lançamento dos novos extrapesados VW", afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Para a nova linha desses veículos recém-lançados, a empresa investiu em moderna manufatura 4.0 em nível de automação, com robótica avançada e conectividade dos dados, desde a armação até o acabamento da cabine. A fábrica da VW Caminhões e Ônibus passa a contar com mais de 70 robôs, sendo um terço deles dedicados à linha do Meteor. Os lançamentos contam ainda com área exclusiva: são ao todo 18 mil metros quadrados, incluindo da logística de peças à produção.

A nova família vai se somar à extensa lista de sucessos da VWCO. Os modelos de maior volume produzido até hoje foram os Worker, com cerca de 434 mil unidades desde suas primeiras versões. Os produtos Constellation, lançados em 2006, já ultrapassam 253 mil veículos fabricados. Enquanto isso, a família de ônibus Volksbus acumula 160 mil chassis e os caminhões leves Delivery superam os 142 mil veículos em circulação. Os MAN TGX também dão sua contribuição para o marco: cerca de 11 mil cavalos mecânicos da marca bávara já passaram pela linha de montagem de Resende.

Excelência em produtos e produção

A nova família de extrapesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus estreia para revolucionar o transporte de cargas e expandir o portfólio da empresa com os maiores caminhões Volkswagen de todos os tempos. Os novos gigantes são Meteor 29.520 6x4, Meteor 28.460 6x2 e ainda o Constellation 33.460 6x4, todos equipados com motor de 13 litros que proporciona elevada durabilidade e economia de combustível.

Produzidos com o mais alto padrão de qualidade de todo o Grupo Volkswagen, são os caminhões mais potentes da linha que ostenta a logomarca VW em toda a sua trajetória, adentrando na faixa de 460 e 520 cavalos de potência. Os novos gigantes habilitam agora a fabricante em novas categorias, com soluções para atender à completa gama de caminhões de 3,5 toneladas a 125 toneladas, a mais ampla do mercado.

O VW Meteor 29.520 já sai da linha de produção 100% conectado. O modelo está equipado, de série, com o sistema RIO – a marca de soluções digitais de logística e telemetria do Grupo TRATON –,levando ao cliente todos os serviços Volks|Care, como a consultoria especializada da Gestão de Serviços Sob Medida (GSSM) e com inúmeras facilidades digitais, buscando sempre oferecer aos clientes da VWCO o melhor custo total de operação (TCO) do mercado.

Vinte e cinco anos do Consórcio Modular

A Volkswagen Caminhões e Ônibus comemora, em 2020, 25 anos desde o anúncio da escolha de Resende para receber sua fábrica, que abrigaria o inovador processo produtivo do Consórcio Modular. Neste sistema, a VWCO divide com sete fornecedores a responsabilidade pela montagem tanto de caminhões quanto de chassis de ônibus.

A empresa parceira Maxion fornece chassis e rodas e é responsável pela montagem dos sistemas de freio, elétrico e combustível, suspensão dianteira independente e outros conjuntos e suportes nos chassis, além de recentemente ter incorporado as atividades da Remon, com a montagem de rodas e pneus. A Meritor é responsável pelo conjunto de suspensões metálicas e eixos. A novidade fica nesta etapa, que passa a contar com a Suspensys para as suspensões pneumáticas.

A Powertrain, joint-venture formada pela Cummins e pela MWM International, fornece motores e monta conjuntos de transmissão e embreagem. A Aethra fornece os estampados e monta as cabines, fazendo todo o processo de solda e acabamento em chapa. A Carese realiza os trabalhos de preparação de superfície e pintura. E finalmente a Kroschu instala seus componentes eletrônicos, revestimento interno e externo da cabine.

O foco da Volkswagen Caminhões e Ônibus é na satisfação do cliente final. Além do desenvolvimento de produtos com sua Engenharia também localizada em Resende, a empresa cuida dos testes de qualidade que contemplam segurança, a conformidade com os padrões da marca e acabamento. Uma rede de concessionários e importadores espalhados por dois continentes faz a distribuição mundial de seus produtos.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 35 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.

Sobre o GRUPO TRATON

A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2019, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 242.000 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.700 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2019. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1318286/IMG_7029.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

SOURCE Volkswagen Caminhões e Ônibus