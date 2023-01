Volkswagen Caminhões e Ônibus registra recordes de vendas em peças e acessórios

SÃO PAULO, 31 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Mais um grande marco para a Volkswagen Caminhões e Ônibus: a montadora teve um aumento de 20% nas vendas de suas peças e acessórios para o mercado doméstico e de 45% para exportação, em comparação com o ano anterior. Este aumento expressivo se deve aos novos canais de venda da marca, e à compra de grandes lotes com fornecedores, impactando positivamente na competitividade dos itens. As linhas Economy e Volks Greenline também tiveram uma grande participação para o aumento desses números, e juntas possuem mais de 130 itens disponíveis. Outra linha de produtos VWCO que conquistou clientes no último ano foi a linha de lubrificantes originais da montadora com a marca ALMAX, batendo o recorde de vendas desde o início da linha.

"O crescimento na venda de peças e acessórios em 2022 é uma grande conquista, levando-se em consideração os últimos anos desafiadores pelos quais o setor passou. Mas o foco do nosso time para continuar atendendo os clientes VWCO com a mesma excelência de sempre, lançando produtos cada vez mais diferenciados para atender cada necessidade dos clientes, fez que conseguíssemos alcançar grandes números," diz Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Serviços.

A linha de produtos remanufaturados Volks Greenline é composta por mais de 70 itens à base de troca, como motores, bicos injetores e turbos, contribuindo com o compromisso da Volkswagen Caminhões e Ônibus em fomentar as estratégias de ESG e economia circular. Além disso, a Linha Economy foi desenvolvida exclusivamente para o mercado de reposição, com peças originais até 30% mais baratas, com o foco para caminhões e ônibus acima de 3 anos.

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.



Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

