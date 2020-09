Volkswagen Constellation completa 15 anos como família de caminhões mais vendida no país

Emplacamentos ultrapassam 230 mil unidades; modelo é comercializado em 21 países

Gama tem capacidade de 14 a 74 toneladas

Em evolução constante, família ganha membro extrapesado em 2020

SAO PAULO, 18 de setembro de 2020 O dia é 19 de setembro de 2005, uma segunda-feira. O tempo limpo na noite do Rio de Janeiro formava o cenário perfeito para a apresentação à imprensa especializada da nova linha de estrelas da Volkswagen Caminhões e Ônibus: a família Constellation. O que não se sabia na ocasião é que o veículo se tornaria um verdadeiro ícone do transporte rodoviário de cargas no Brasil. Passados 15 anos, completos neste sábado, o modelo – que já foi até estrela de série televisiva – soma mais de 230 mil unidades comercializadas. Mais que isso: os Constellation são a família de caminhões mais vendida no mercado brasileiro nos últimos dez anos consecutivos.

"O Volkswagen Constellation é um produto do qual a nossa marca se orgulha muito. Ele é um exemplo da nossa engenharia sob medida, que coloca foco máximo nas reais necessidades do transportador. A longevidade desse caminhão no mercado nacional e em outros 20 destinos internacionais reflete o sucesso e a enorme aceitação de toda a família pelos nossos clientes", afirma Roberto Cortes, presidente da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

O sucesso do produto no mercado é consequência da preparação da marca para o lançamento das três versões iniciais do Constellation: 19.320 Titan Tractor, 17.250 e 24.250. O projeto foi fruto de um ciclo de investimentos de R$ 1 bilhão, envolveu mais de 200 profissionais e percorreu um total superior a 7 milhões de quilômetros em testes na América do Sul, na África e na Europa. O trabalho foi desenvolvido em sinergia pela engenharia brasileira e times alemães da Volkswagen AG e da Volkswagen Commercial Vehicles.

Com a chegada do Constellation, a Volkswagen Caminhões e Ônibus passou a atuar nos segmentos de 5 a 45 toneladas de peso bruto total, com produtos que reuniam o que havia de mais moderno à época em termos de segurança, como crash tests virtuais realizados no Brasil e na Alemanha; conforto, com uma cabine ampla totalmente desenhada em estações digitais do Centro de Design da Volkswagen, em Wolfsburg; e força, com motores Cummins de 250cv e 320cv.

Atrelada à excelência mecânica do produto, uma característica chamava a atenção à primeira vista: um design arrebatador e moderno, símbolo de uma nova era para a marca e para o transporte brasileiro. Em destaque, seu conjunto ótico, com faróis de milha opcionais, e a ampla grade frontal, que, além de chamativa, era funcional, permitindo a inspeção diária de itens como óleo e fluido do motor sem a necessidade de bascular a cabine.

Best sellers

Famílias são assim: elas se iniciam, o número de membros cresce gradativamente e alguns deles alcançam um grande sucesso. A família Constellation também segue esse formato. Entre o grande número de versões lançadas para atender às demandas de mercado, algumas delas merecem lugar de destaque. Dentro desse rol, é impossível não mencionar as versões 24.250 e 24.280. Juntas, elas somam aproximadamente 80 mil unidades comercializadas.

O Constellation 24.280 foi lançado em 2012 para suceder o modelo original, apresentado em 2005. Não era uma missão qualquer. Isso porque o Constellation 24.250 havia liderado o mercado brasileiro de caminhões nos quatro anos anteriores. A aceitação da nova versão foi tamanha que superou o volume de vendas do até então campeão do mercado.

O Volkswagen Constellation 24.280 foi preparado para seguir a norma de emissões Proconve P-7, que entrou em vigor em janeiro de 2012. Para isso, trazia importantes evoluções mecânicas, como o motor MAN D08, de seis cilindros, mais econômico, silencioso e robusto, além de ter 30 cavalos de potência a mais que o antecessor. Entre os rivais de mercado, um enorme diferencial: a tecnologia EGR, de recirculação de gases de exaustão, que elimina a necessidade de uso do Arla.

Incrementando sua vasta lista de atributos, neste ano o Constellation 24.280 trouxe uma novidade: a transmissão automatizada V-Tronic Eaton de dez velocidades, opcional. O item garante mais conforto na direção e uma redução de consumo de combustível na frota de até 5%. O que não é novidade: o Constellation 24.280 é líder do segmento dos semipesados no Brasil em 2020, com larga margem de vantagem sobre o segundo colocado – de acordo com números da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a Fenabrave.

Sem ciladas para Pedro e Bino

Das estradas para as telas. O Constellation esteve nas TVs de todo o país durante o revival da série Carga Pesada, da TV Globo. O programa esteve no ar de 2003 a 2007, narrando as aventuras de Pedro e Bino, interpretados por Stênio Garcia e Antonio Fagundes, a bordo de um caminhão pelas estradas do país. O Constellation 19.320 fez sua estreia em 2006, substituindo o Volkswagen 18.310 Titan Tractor, utilizado até então.

Uma curiosidade é que, diferentemente do que ocorria na série original, protagonizada pelos mesmos atores no final da década de 1970, o veículo não era dirigido por Fagundes ou Garcia. As cenas em rodovias eram gravadas em um estúdio móvel apelidado de Proteus (v. foto). A estrutura era uma cabine cenográfica construída sobre o chassi Volksbus, em que Pedro e Bino contracenavam com segurança, enquanto um motorista profissional guiava o veículo.

Exportações e evolução

O sucesso no mercado brasileiro foi acompanhado pelo êxito em vários outros países. Um ano após o lançamento brasileiro, a família Constellation teve suas primeiras unidades enviadas ao Chile. Em 15 anos, já são mais de 25 mil unidades comercializadas a diversos países, como África do Sul, Cuba e Equador. Hoje os Volkswagen Constellation são enviados a mais de 20 mercados na América Latina e na África, uma prova da aceitação e da qualidade do produto fabricado em Resende.

Atualmente, a gama de produtos da família Constellation tem capacidade de 14 a 74 toneladas, englobando o mercado de médios até os extrapesados. As configurações do veículo ultrapassam a casa das centenas, permitindo sua utilização nos mais variados tipos de negócio. O mais recente membro da família foi apresentado no começo deste mês: o Constellation 33.460 6x4.

O veículo traz a nova geração do motor MAN D26 de 13 litros, produzido no Brasil, com 460 cavalos de potência e torque de 2.300 Nm. O novo modelo é voltado às demandas do segmento off-road e também às aplicações on highway, em uso misto, destacando a versatilidade do produto – uma das características responsáveis pelo êxito comercial de toda a família Constellation, desde o início.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 35 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.

Sobre o GRUPO TRATON

A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2019, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 242.000 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.700 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2019. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.



