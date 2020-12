Volocopter est déterminé à lancer des services de taxi aérien à Singapour

En octobre 2019, le taxi aérien de Volocopter a réalisé avec succès un vol de démonstration historique au cœur de Singapour, au-dessus du quartier de Marina Bay, offrant aux observateurs un premier aperçu de l'UAM. Avant de lancer ses services à Singapour, Volocopter cherchera à obtenir les approbations réglementaires nécessaires, y compris celles de la CAAS et de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. Pour être en mesure de recevoir ces approbations, et avant d'obtenir l'autorisation d'exercer ses activités de taxi aérien commerciales, Volocopter réalisera des tests, des essais en vol et des évaluations complets, et soumettra une demande de certification.

« Singapour est reconnue pour jouer un rôle de premier plan en matière d'adaptation et de mise en application de nouvelles technologies. Notre coopération fructueuse avec l'EDB, le ministère des Transports et la CAAS a montré que Singapour est le meilleur endroit en Asie pour lancer nos services de taxi aérien électrique, a déclaré Florian Reuter, PDG de Volocopter. Les instituts de recherche et de développement de la ville font partie intégrante de ce projet. En effet, certains domaines comme la validation des itinéraires pour les véhicules autonomes, la science des matériaux et la recherche sur la technologie des batteries seront très importants pour notre réussite commerciale à long terme. »

Le premier itinéraire de Volocopter sera un circuit touristique survolant les voies navigables du sud de la ville, offrant des vues spectaculaires sur la silhouette urbaine de Marina Bay. Par la suite, l'entreprise pourrait proposer des liaisons transfrontalières, ce qui améliorerait la connectivité régionale et serait un bien meilleur moyen de voyager vers les centres économiques les plus proches de Singapour.

« La mobilité aérienne urbaine est un segment émergent de l'industrie de la mobilité, et nous le considérons comme un secteur de croissance pour Singapour, a affirmé M. Tan Kong Hwee, vice-président exécutif de l'EDB. Singapour fait partie des principaux centres de la région pour les essais liés aux voitures autonomes, aux véhicules électriques et à la mobilité aérienne urbaine, comme l'a montré le vol d'essai réussi réalisé par Volocopter en 2019. Nous sommes heureux que Volocopter ait choisi Singapour comme point d'ancrage de ses activités commerciales et de recherche et développement. Cela donnera lieu à des possibilités intéressantes pour Singapour et aidera la ville à ajouter de nouvelles capacités à son écosystème de mobilité. »

« Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à travailler avec Volocopter dans ce nouveau segment du secteur de la mobilité aérienne urbaine. Pour nous, il s'agit d'une occasion de créer des règlements et des technologies avec les acteurs de l'industrie et, en favorisant l'innovation, de donner naissance à un nouveau mode de transport à Singapour », a ajouté M. Tan Kah Han, directeur principal (division Unmanned Systems Group) à la CAAS.

Les taxis aériens de Volocopter sont des aéronefs sans émission qui décollent et atterrissent verticalement. Conçus pour renforcer les capacités de mobilité urbaine, ils permettront à deux passagers de se rendre directement et tranquillement à leur destination, donnant une toute nouvelle dimension à la qualité de vie dans les villes.

Volocopter GmbH construit la première entreprise au monde de mobilité aérienne urbaine durable et évolutive à fournir des services de taxi aérien abordables aux mégalopoles du monde entier. Volocopter dirige et coopère avec des partenaires afin de construire l'écosystème nécessaire pour « donner vie à la mobilité aérienne urbaine ». Fondée en 2011, Volocopter compte 200 employés et a levé plus de 122 millions d'euros en capitaux. www.volocopter.com

