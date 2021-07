Volocopter obtient l'agrément d'organisme de production

L'UAM est un secteur émergent de l'industrie aéronautique axé sur la connectivité dans et autour des villes. En tant que pionnier international de la technologie de taxi aérien eVTOL, Volocopter a ouvert la voie à la création de l'écosystème nécessaire à l'introduction de l'UAM dans les villes du monde entier avec ses services de taxi aérien électrique et de drone cargo.

Notamment, en 2019, Volocopter a été la première et reste la seule entreprise eVTOL à obtenir la DOA de l'AESA (Partie 21J de l'AESA). Grâce à sa conformité avec la partie 21G et la partie 21 J de l'AESA, Volocopter est prêt à commercialiser le premier appareil commercial une fois que la société aura terminé la certification de type et obtenu l'approbation de l'opérateur aérien conformément à l'AESA.

L'AESA est l'organisme de réglementation qui applique les normes de sécurité les plus strictes pour la certification des aéronefs. Dans le cas des conditions spéciales pour les aéronefs à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) de petite taille, elle exige le même niveau de sécurité que celui attendu des avions de ligne commerciaux. La certification de Volocopter par l'AESA est facilement transférable sur les marchés mondiaux, ce qui lui permet de lancer des services en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Florian Reuter, PDG de Volocopter : « Notre partenariat de dix ans avec DG Flugzeugbau a été une expérience d'apprentissage extraordinaire. Le fait d'avoir ce leader légendaire du secteur à nos côtés pour lancer un système UAM évolutif et abordable pour les passagers et les marchandises a changé la donne. Ce jour marque une étape passionnante, puisque nous unissons le leadership de DG Flugzeugbau dans la production aéronautique aux objectifs pionniers de Volocopter en matière d'UAM, afin de constituer un autre point de départ pour nos efforts collectifs à l'échelle mondiale. »

Dans le cadre de cet accord d'acquisition, Volocopter intégrera le segment de production d'avions de DG Flugzeugbau et les autorisations d'organisation de la production relatives à la Partie 21G de l'AESA. Toute l'équipe d'experts en fabrication hautement spécialisée rejoindra les équipes de production et d'atelier de Volocopter. Une autre partie de l'accord d'acquisition consiste à continuer à honorer les contrats de production de planeurs à voile existants, sous le nouveau propriétaire.

Holger Back, PDG de DG Aviation : « Chez DG Flugzeugbau, nous ne cessons de rechercher la perfection grâce à des innovations uniques avec les planeurs, de vastes améliorations aérodynamiques et, depuis dix ans, avec les eVTOL de Volocopter. Nous voyons l'avenir dans ces avions et nous sommes ravis de combiner une partie de notre entreprise avec Volocopter pour investir dans l'avenir de l'aviation durable tout en poursuivant notre tradition de construction des planeurs et de maintenance d'avions. »

DG Flugzeugbau est réputée dans le monde entier pour son excellence dans la production et le développement de planeurs, la fabrication d'avions en matériaux composites et la mise au point des avions Red Bull Air-Race, qui ont remporté le championnat du monde. Ils détiennent une certification de production depuis plus de 40 ans et respectent les normes de sécurité et de production les plus strictes conformément à l'AESA et à l'Office fédéral allemand de l'aviation. Les usines de production sont situées à Bruchsal, près du siège de Volocopter, et permettent la production en série.

En collaboration avec DG Flugzeugbau, Volocopter a conçu et construit le VC200, le premier multicoptère à propulsion électrique à recevoir une autorisation de vol en 2016, et a fait voler ce modèle de manière autonome à Dubaï en 2017 et sur la scène du CES 2018 de Las Vegas. Depuis lors, les deux entreprises se sont associées pour produire le Volocopter 2X, le VoloDrone et le VoloCity.

La partie restante de l'ancienne DG Flugzeugbau est en cours de transition vers la nouvelle DG Aviation. Avec leur Organisation de Maintenance Partie CAO et leur Organisation de Conception Partie-21J, ils continueront à développer et à effectuer la maintenance des avions, et soutiendront sans réserve les planeurs DG et LS.

