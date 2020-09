Volocopter propose des réservations pour les vols commerciaux

L'annonce fait suite aux vols de démonstration réussis de Volocopter à Stuttgart, à l'aéroport international d'Helsinki, et au-dessus de la baie Marina de Singapour. « Sur la base de nos vols publics d'essai et de nos résultats réglementaires, nous avons ouvert la voie pour rendre le vol électrique commun dans les villes en seulement quelques années. Avec l'ouverture des réservations, nous invitons désormais nos partisans et innovateurs du monde entier à nous rejoindre et à figurer parmi les premiers à découvrir cette nouvelle et passionnante forme de mobilité », a déclaré Florian Reuter, PDG de Volocopter . Les réservations sont disponibles dans le monde entier sur la plateforme de réservation Volocopter .

« Bien que la certification finale pour les taxis aériens soit toujours en attente, nous disposons d'un calendrier réaliste détaillé pour lancer des vols VoloCity commerciaux au cours des 2 à 3 prochaines années. En outre, les personnes qui réservent peuvent désormais recevoir les dernières mises à jour concernant nos progrès et le plan de lancement commercial », a déclaré Christian Bauer, directeur Commercial de Volocopter.

Volocopter est entré dans l'histoire de l'aviation en 2011 avec son vol « Yoga-Ball ». Depuis, Volocopter a démontré son leadership technologique dans plusieurs vols pilotés et non pilotés à travers le monde. Il s'agit de la seule société aérospatiale axée sur eVTOL à recevoir l'approbation de l'organisation de conception (DOA) de la part de l'Agence européenne de sécurité aérienne. Volocopter continue de travailler en étroite collaboration avec des villes et des partenaires du monde entier afin de réunir toute l'expertise nécessaire pour faire des taxis d'air alimentés par batterie une réalité : les fournisseurs de services réglementaires, les villes, les développeurs d'infrastructures et de gestion du trafic aérien, entre autres.

Pour l'instant, Volocopter est prête à prendre de l'ampleur sur le marché, à offrir au public ses futurs services avec un calendrier réaliste, et à devenir la première société de taxi aérien électrique à acquérir des clients finaux payants.

À propos de Volocopter GmbH

Volocopter construit la première entreprise au monde de mobilité aérienne urbaine durable et évolutive à fournir des services de taxi aérien abordables aux mégalopoles du monde entier. Avec la VoloCity, la société développe actuellement le premier avion entièrement électrique « eVTOL » certifié pour le transport sûr et silencieux de passagers dans les villes. Volocopter dirige et coopère avec des partenaires dans les domaines de l'infrastructure, des opérations et de la gestion du trafic aérien afin de construire l'écosystème nécessaire pour « donner vie à la mobilité aérienne urbaine ». www.volocopter.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1275054/Volocopter_Ticketsale.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1275053/Volocopter_Logo.jpg

