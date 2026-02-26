Volta Labs beflügelt die AGBT 2026 mit bedeutenden Produkteinführungen und branchenprägenden Partnerschaften

Erweiterte Plattformintegrationen für Roche AXELIOS 1, neues PCR-freies WGS-Komplettkit mit Watchmaker und Kundendaten im Produktionsmaßstab signalisieren einen Wendepunkt für die automatisierte Genomik

BOSTON, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Volta Labs gab heute eine Reihe von Produkteinführungen, strategischen Partnerschaften und Kundenpräsentationen bekannt, die das Unternehmen in den Mittelpunkt der nächsten Welle der Genomsequenzierung stellen.

Durch neue Kooperationen mit Roche und Watchmaker Genomics™ erweitert Volta Labs die Funktionen seiner Callisto™-Plattform und verwandelt die Sequenzierung von einer manuellen Workflow-Entwicklung in eine echte Ausführung per Knopfdruck.

Expansion im gesamten Sequenzierungs-Ökosystem

Roche Sequenzierung - AXELIOS 1

Roche stellte die Entwicklung von Callisto als Teil seiner AXELIOS 1-kompatiblen Automatisierungslösungen vor. Volta wird versuchen, den AXELIOS 1 SBX-D-Vorbereitungs-Workflow in die Callisto-Plattform zu integrieren. Callisto verfügt bereits über integrierte DNA-Extraktions-Workflows, die eine optimierte End-to-End-Lösung ermöglichen.

Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass Kunden, die Sequenzierer der nächsten Generation einsetzen, sich vom ersten Tag an auf Callisto für eine automatisierte, hochwertige Bibliotheksvorbereitung verlassen können. Dies spiegelt unser umfassendes Engagement wider, Callisto zur Automatisierungsebene für Sequenzierungsökosysteme zu machen.

Präsentation der Hartwig Medical Foundation: Fortschritte bei der cfDNA-Ganzgenomsequenzierung

Auf der AGBT stellte die Hartwig Medical Foundation ihre Forschungen zur zirkulierenden Tumor-DNA (ctDNA) für die longitudinale Patientenüberwachung, einschließlich Therapieauswahl und Krankheitsüberwachung, als einen wichtigen Arbeitsablauf in der Onkologie vor. Diese Arbeit nutzt die Callisto-Plattform von Volta Labs. In der Präsentation wurden der vollautomatisierte cfDNA-Workflow und die erfolgreiche Optimierung vorgestellt, die für die Implementierung in ihrer Hochdurchsatzumgebung erforderlich war. Zu den vorgestellten Details gehörten Einblicke in die Workflow-Optimierung, die Größenauswahl und die betrieblichen Vorteile von Callisto, wie z. B. einzigartige Mischfunktionen, die zu einer schnelleren Ligation führen können. Die Präsentation von Hartwig unterstrich die Rolle der Plattform bei der Weiterentwicklung der klinischen Gesamtgenomsequenzierung für schwierige Probentypen.

Zusammenarbeit mit Watchmaker Genomics

Im Rahmen seiner Produktentwicklung stellte Volta Labs auch das Callisto™ Complete Kit für die DNA-EF-Bibliotheksvorbereitung vor, das von Watchmaker Genomics unterstützt wird. Die vollautomatische Lösung ermöglicht eine PCR-freie Gesamtgenomsequenzierung mit minimalem Zeitaufwand, hoher Reproduzierbarkeit und starker Leistung auch bei schwierigen Eingaben.

Diese Markteinführung ist ein wichtiger Schritt, um WGS in höchster Qualität zugänglich zu machen, ohne den Personalaufwand oder die Komplexität des Arbeitsablaufs zu erhöhen.

Zusammen unterstreichen diese Partnerschaften die wachsende Rolle von Callisto als universelle Automatisierungsplattform für die moderne Genomik, die alle Sequenzierer, alle Chemikalien und alle Assays auf einem System unterstützt.

Kundengeprüfte Validierung im Produktionsmaßstab

Auf der AGBT in der Volta Labs Sponsor Suite (Fulton Suite) präsentierten weltweit renommierte Institutionen wie das UMC Utrecht und die Hartwig Medical Foundation reale Daten aus Hochdurchsatzumgebungen, die Callisto verwenden. Sowohl UMC Utrecht als auch Hartwig Medical Foundation nutzen Callisto seit fast einem Jahr. In ihren Präsentationen hoben sie die deutlichen Verbesserungen in Bezug auf Konsistenz, Reproduzierbarkeit und betriebliche Effizienz hervor.

„Seit wir vor über einem Jahr eine Partnerschaft mit Volta Labs eingegangen sind, haben wir Callisto erfolgreich in unserer Diagnoseumgebung eingesetzt und Tausende von Patientenproben verarbeitet. Die Nachfrage hat unsere ursprüngliche Kapazität übertroffen, was für die Zuverlässigkeit und Nützlichkeit der Plattform spricht. Wir erweitern nun unseren Callisto-Einsatz und standardisieren die Arbeitsabläufe im gesamten Labor, einschließlich neuer Protokolle für ctDNA und andere kritische Anwendungen", sagte Bert Van der Zwaag, Laborspezialist für klinische Genetik und Leiter der DNA-Diagnostik-Kernanlage am UMC Utrecht.

Der Wandel hin zu App-basierter Genomik

Volta Labs stellte außerdem eine wachsende Pipeline vorab entwickelter Anwendungen vor, die bis 2026 eingeführt werden sollen – und treibt damit seine Vision eines App-basierten Modells für die Genomik voran, bei dem validierte Arbeitsabläufe wiederholte, kostspielige Methodenentwicklungen ersetzen.

„Innovationen im Bereich der Sequenzierung sollten nicht dazu führen, dass jedes Labor seinen Arbeitsablauf neu erfinden muss", sagte Udayan Umapathi, CEO von Volta Labs. „Wir beschleunigen den Wandel der Branche hin zu einer wirklich automatisierten Genomik, bei der die Sequenzierung per Knopfdruck zur Norm und nicht zur Ausnahme wird."

Informationen zu Volta Labs

Volta Labs ist Vorreiter einer neuen Zukunft der Sequenzierungsprobenvorbereitung, indem es digitale Fluidik, modulare Arbeitsabläufe und vollständige Walk-Away-Automatisierung in einer einzigen Plattform kombiniert. Callisto™ ermöglicht eine hochwertige, reproduzierbare NGS-Bibliotheksvorbereitung für Ganzgenom-, gezielte und kundenspezifische Anwendungen. Volta Labs hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts.

