Volta Labs fait le buzz à AGBT 2026 avec des lancements de produits majeurs et des partenariats qui définissent l'industrie

Les intégrations importantes de la plateforme dans Roche AXELIOS 1, le nouveau kit complet de séquençage génomique sans PCR avec Watchmaker et les données des clients à l'échelle de production marquent un tournant pour la génomique automatisée.

BOSTON, 27 février 2026 /PRNewswire/ -- Volta Labs a annoncé aujourd'hui plusieurs lancements de produits, partenariats stratégiques et présentations aux clients qui positionnent l'entreprise au centre de la prochaine vague d'avancées en matière de séquençage génomique.

Avec de nouvelles collaborations couvrant Roche et Watchmaker Genomics™, Volta Labs élargit les capacités de sa plateforme Callisto™ pour que le flux de travail du séquençage cesse d'être manuel et devienne une véritable exécution par bouton-poussoir.

Élargissement de l'écosystème du séquençage

Séquençage Roche - AXELIOS 1

Roche a présenté le développement de Callisto pour qu'il rejoigne ses solutions d'automatisation compatibles avec AXELIOS 1. Volta va intégrer le flux de travail de préparation AXELIOS 1 SBX-D dans la plateforme Callisto. Callisto dispose déjà de flux d'extraction d'ADN embarqués, pour une solution rationalisée de bout en bout.

Nous voulons que les clients qui adoptent les séquenceurs de nouvelle génération puissent compter sur Callisto pour la préparation automatisée et de haute qualité des bibliothèques dès le premier jour. Cette ambition fait partie de notre engagement plus global consistant à faire de Callisto la couche d'automatisation des écosystèmes de séquençage.

Présentation de la Fondation médicale Hartwig : faire progresser le séquençage du génome entier par ADNcf

Au cours de l'AGBT, la Hartwig Medical Foundation a détaillé son étude de l'ADN tumoral circulant (ADNct) pour le suivi longitudinal des patients, y compris la sélection des traitements et le suivi de la maladie, en tant que flux de travail clé pour l'oncologie. Ce travail utilise la plateforme Callisto de Volta Labs et la présentation a mis en évidence le flux de travail ADNcf entièrement automatisé ainsi que l'optimisation réussie nécessaire pour le mettre en œuvre dans son environnement à haut débit. Les informations communiquées comprenaient des idées sur l'ajustement du flux de travail, la sélection de la taille et les avantages opérationnels de Callisto, tels que les capacités de mélange uniques pouvant conduire à une ligature plus rapide. La présentation de la fondation médicale Hartwig a souligné le rôle de la plateforme dans l'avancement du séquençage du génome entier de qualité clinique pour les types d'échantillons difficiles.

Collaboration avec Watchmaker Genomics

Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Volta Labs a également lancé le kit complet Callisto™ pour la préparation d'une bibliothèque de fragmentation enzymatique de l'ADN, optimisée par Watchmaker Genomics. Cette solution entièrement automatisée permet un séquençage génomique sans PCR, avec un temps d'intervention minimal, une reproductibilité élevée et de bonnes performances en cas d'utilisation d'intrants difficiles.

Ce lancement représente un grand pas en avant pour rendre accessibles les séquençages génomiques de la plus haute qualité sans augmenter la charge de travail du personnel ou la complexité du flux de travail.

Ensemble, ces partenariats illustrent le rôle croissant de Callisto en tant que plateforme d'automatisation universelle pour la génomique moderne - prenant en charge tous les séquenceurs, toutes les chimies, tous les essais, sur un seul système.

Validation à l'échelle de production éprouvée par le client

Au cours de l'AGBT, des institutions de renommée mondiale telles que l'UMC Utrecht et la Hartwig Medical Foundation ont présenté des données réelles issues d'environnements à haut débit utilisant Callisto, dans le salon des sponsors de Volta Labs (Fulton Suite). L'UMC Utrecht et la Hartwig Medical Foundation utilisent Callisto depuis presque un an. Leurs présentations ont mis en évidence des améliorations considérables en termes de cohérence, de reproductibilité et d'efficacité opérationnelle.

« Depuis la mise en place de notre partenariat avec Volta Labs il y a plus d'un an, nous avons réussi le déploiement de Callisto dans notre environnement de diagnostic et traité des milliers d'échantillons de patients. La demande a dépassé notre capacité initiale, ce qui témoigne de la fiabilité et de l'utilité de la plateforme. Nous sommes en train d'élargir l'empreinte Callisto et de normaliser les flux de travail dans l'ensemble du laboratoire, y compris les nouveaux protocoles pour l'ADNct et d'autres applications critiques. » a déclaré Bert Van der Zwaag, spécialiste de laboratoire en génétique clinique, chef du centre de diagnostic ADN à l'UMC d'Utrecht.

Le passage à la génomique basée sur les applications

Volta Labs a également présenté un pipeline croissant d'applications prédéveloppées jusqu'en 2026 - faisant progresser sa vision pour un modèle de génomique basé sur les applications, dans lequel les flux de travail validés remplacent le développement répété et coûteux de méthodes.

« L'innovation en matière de séquençage ne devrait pas obliger chaque laboratoire à réinventer le flux de travail », a déclaré Udayan Umapathi, PDG de Volta Labs. « Nous accélérons l'évolution de l'industrie vers une génomique véritablement automatisée, dans laquelle le séquençage en appuyant simplement sur un bouton devient la norme et non l'exception. »

À propos de Volta Labs

Volta Labs est le pionnier d'un nouvel avenir pour la préparation des échantillons de séquençage en associant la fluidique numérique, les flux de travail modulaires et l'automatisation complète au sein d'une seule et même plateforme. Callisto™ permet une préparation de bibliothèque NGS de haute qualité et reproductible pour les applications de génome entier, ciblées et personnalisées. Le siège de Volta Labs est situé à Boston, dans le Massachusetts.

