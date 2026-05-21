Volta Labs lance une solution automatisée de préparation de bibliothèques pour le kit de séquençage par ligature Oxford Nanopore V14

BOSTON, 21 mai 2026 /PRNewswire/ -- Volta Labs, fabricant du système de préparation d'échantillons Callisto™, a annoncé aujourd'hui la mise à disposition de son application de préparation de bibliothèque d'ADN pour le kit de séquençage par ligature V14 d'Oxford Nanopore Technologies (SQK-LSK114). Le nouveau protocole de préparation d'échantillons Callisto™, développé dans le cadre du programme de produits compatibles d'Oxford Nanopore, permet aux laboratoires de réaliser une préparation de bibliothèques entièrement automatisée, basée sur la ligature, et optimisée pour la plateforme PromethION.

Dans le cadre d'études comparatives et d'une évaluation clinique indépendante menée au Centre médical universitaire d'Utrecht (UMC Utrecht), les bibliothèques préparées avec Callisto ont permis d'obtenir jusqu'à 120 gigabases (Gb) de données sur une seule cellule de flux PromethION, tout en offrant une précision de détection des variants de qualité diagnostique, avec un taux de rappel des SNV de 99,66 %.

L'évaluation de l'UMC Utrecht, présentée lors de l'AGBT 2026, a confirmé que la solution intégrée de Callisto, combinant extraction d'ADN de haut poids moléculaire et préparation de bibliothèques par ligature, permettait le séquençage de routine du génome entier dans le cadre de flux de travail conformes aux normes ISO 15189.

« Alors que nous évaluons le séquençage du génome entier pour les diagnostics cliniques de routine, il est essentiel de disposer d'un flux de travail robuste et automatisé. L'extraction de l'ADN HMW et la préparation des bibliothèques de Callisto nous ont apporté la cohérence et le débit dont nous avons besoin pour progresser vers l'accréditation ISO 15189 pour le séquençage basé sur Oxford Nanopore, tout en offrant une précision d'appel de variants comparable à nos pipelines établis à lecture courte. » - Bert van der Zwaag, Département de génétique, Centre médical universitaire d'Utrecht

« Les résultats obtenus avec les librairies préparées avec le système de préparation d'échantillons Callisto™ démontrent les performances que notre plateforme peut offrir lorsqu'elle est associée à une préparation d'échantillons de haute qualité pour les applications de séquençage du génome entier. Nous sommes ravis d'accueillir Volta Labs dans notre programme de produits compatibles. » - Thomas Bray, vice-président, Corporate Business Development, Oxford Nanopore Technologies.

À propos de Volta Labs

Fondée en 2018 au MIT, Volta Labs transforme la préparation d'échantillons génomiques avec le système de préparation d'échantillons Callisto™. Grâce à sa technologie exclusive d'électromouillage, Callisto fournit une extraction entièrement automatisée de l'ADN et de l'ARN ainsi qu'une préparation de bibliothèques pour toutes les principales plateformes de séquençage, y compris Illumina, Oxford Nanopore, PacBio, Element Biosciences et Ultima Genomics. Cette plateforme permet de réduire le temps d'intervention jusqu'à 80 % et offre une fiabilité inégalée sur le marché pour divers types d'échantillons et de composés chimiques. Le siège de Volta Labs se trouve à Boston, MA. Pour plus d'informations, visitez voltalabs.com.

Relations avec la presse :

Nicole Ovadia

Directrice du marketing stratégique

Volta Labs, Inc.

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