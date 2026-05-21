- Volta Labs lanza una solución automatizada para la preparación de bibliotecas para el kit de secuenciación por ligación Oxford Nanopore V14

BOSTON, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Volta Labs, fabricante del sistema de preparación de muestras Callisto™, anunció hoy la disponibilidad de su aplicación de preparación de bibliotecas de ADN para el kit de secuenciación por ligación V14 (SQK-LSK114) de Oxford Nanopore Technologies. El nuevo protocolo de preparación de muestras Callisto™, desarrollado en el marco del programa de productos compatibles de Oxford Nanopore, permite a los laboratorios realizar una preparación de bibliotecas totalmente automatizada, basada en la ligación y optimizada para la plataforma PromethION.

En estudios comparativos y una evaluación clínica independiente realizada en el Centro Médico Universitario de Utrecht (UMC Utrecht), las bibliotecas preparadas con Callisto alcanzaron hasta 120 gigabases (Gb) de salida en una sola celda de flujo PromethION, ofreciendo una precisión de variantes de grado diagnóstico con una recuperación de SNV del 99,66%.

La evaluación del UMC Utrecht, presentada en AGBT 2026, confirmó que la extracción integrada de ADN de alto peso molecular y la preparación de bibliotecas mediante ligación de Callisto permiten la secuenciación rutinaria del genoma completo dentro de flujos de trabajo alineados con los estándares ISO 15189.

«Al evaluar la secuenciación del genoma completo para el diagnóstico clínico rutinario, contar con un flujo de trabajo robusto y automatizado es fundamental. La extracción de ADN de alto peso molecular y la preparación de bibliotecas de Callisto nos han brindado la consistencia y el rendimiento necesarios para avanzar hacia la acreditación ISO 15189 para la secuenciación basada en Oxford Nanopore, a la vez que ofrecen una precisión en la detección de variantes comparable a la de nuestros flujos de trabajo de lectura corta ya establecidos» - explicó Bert van der Zwaag, del departamento de genética del Centro Médico Universitario de Utrecht

«Los resultados obtenidos con las bibliotecas preparadas con el sistema de preparación de muestras Callisto™ demuestran el rendimiento que nuestra plataforma puede ofrecer cuando se combina con una preparación de muestras de alta calidad para aplicaciones de secuenciación del genoma completo. Nos complace dar la bienvenida a Volta Labs a nuestro programa de Productos Compatibles» - comentó Thomas Bray, vicepresidente de Desarrollo de Negocios Corporativos de Oxford Nanopore Technologies.

Acerca de Volta Labs

Fundada en 2018 en el MIT, Volta Labs está revolucionando la preparación de muestras genómicas con el sistema Callisto™ Sample Prep System. Mediante tecnología patentada de electrohumectación, Callisto ofrece extracción de ADN y ARN totalmente automatizada y preparación de bibliotecas para las principales plataformas de secuenciación, incluyendo Illumina, Oxford Nanopore, PacBio, Element Biosciences y Ultima Genomics. La plataforma reduce el tiempo de manipulación hasta en un 80% y ofrece una robustez líder en la industria para diversos tipos de muestras y procesos químicos. La sede central de Volta Labs se encuentra en Boston, Massachusetts. Para más información, visite voltalabs.com.

Contacto para medios:

Nicole Ovadia

Directora de marketing estratégico

Volta Labs, Inc.

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