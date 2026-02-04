Voltage Energy annonce son projet de siège mondial à Roxboro, en Caroline du Nord

CHAPEL HILL, N.C., 4 février 2026 /PRNewswire/ -- Voltage Energy Group (" Voltage Energy "), l'un des principaux fournisseurs américains de solutions solaires et d'énergie propre fondé en Caroline du Nord, a annoncé aujourd'hui l'établissement d'une nouvelle usine de fabrication aux États-Unis et l'avancement de l'établissement de son siège social mondial à Roxboro, dans le comté de Person, en Caroline du Nord.L'acquisition et la modernisation d'un site de 72 acres avec 246 079 pieds carrés d'espace de production. Cette décision s'inscrit dans la stratégie de longue date de l'entreprise, qui consiste à développer et à étendre ses activités mondiales à partir de ses racines américaines.

Voltage Energy Planned Global Headquarters in Roxboro

Fondée en 2015 et actuellement basée à Chapel Hill, en Caroline du Nord, Voltage Energy propose des solutions d'équilibre électrique des systèmes (EBOS) pour des projets solaires à grande échelle dans le monde entier. Une fois opérationnel, le site de Roxboro devrait devenir le siège mondial de l'entreprise.

Au fur et à mesure de la montée en puissance des opérations, l'installation devrait créer des emplois locaux et soutenir l'économie du comté de Person grâce à des opérations soutenues et à un engagement continu de la part de la communauté. Pour soutenir ce plan de croissance à long terme, Voltage Energy prévoit de maintenir un niveau d'investissement élevé au cours des trois prochaines années afin d'étendre ses activités et d'apporter des avantages économiques et communautaires durables.

"La Caroline du Nord a toujours été le fondement de Voltage Energy", a déclaré Bob Slack, directeur technique de Voltage Energy. "En élargissant notre empreinte industrielle et en planifiant notre futur siège mondial ici, nous renforçons notre engagement envers nos clients, nos partenaires et la communauté locale, tout en soutenant la croissance à long terme du secteur de l'énergie propre."

Kyle Puryear, président du conseil d'administration du comté de Person, a déclaré : "Au nom du conseil d'administration du comté de Person, je suis fier d'accueillir Voltage Energy au sein de notre communauté. Nous sommes reconnaissants à Voltage d'avoir choisi notre comté comme siège de ses activités, et nous nous réjouissons d'un partenariat long et fructueux. La présence de l'entreprise créera des emplois de qualité, renforcera notre base fiscale et contribuera à nos efforts continus pour attirer des industries innovantes dans un secteur manufacturier diversifié, nécessaire pour soutenir notre économie locale".

Cynthia Petty, maire de la ville de Roxboro, a déclaré : "Je m'engage à collaborer avec Voltage et à la soutenir par tous les moyens possibles. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue".

Jody Blackwell, doyen des programmes techniques et de fabrication du PCC, a déclaré : "Nous sommes ravis que Voltage Energy ouvre ses portes en face du campus sud du Piedmont Community College et de notre centre des métiers. Voltage apportera de nouvelles opportunités et une nouvelle énergie à notre campus. Cette nouvelle présence renforcera le partenariat que nous avons avec l'industrie locale et créera des voies supplémentaires pour la formation des étudiants, l'emploi et la croissance de la communauté. Nous avons la chance qu'ils aient choisi le comté de Person et nous sommes ravis de leur apporter notre soutien au moment où nous entamons ce nouveau partenariat".

À propos du groupe Voltage Energy

Fondé en 2015, Voltage Energy Group (" Voltage Energy ") est un fournisseur mondial de premier plan de solutions d'équilibre électrique des systèmes (EBOS) pour les projets solaires à grande échelle, dont le siège se trouve à Chapel Hill, en Caroline du Nord, et un bureau européen à Francfort, en Allemagne.

Fort d'une croissance constante en glissement annuel, le groupe Voltage Energy propose des technologies innovantes conçues pour apporter une valeur ajoutée, qui améliorent l'efficacité des installations, la sécurité et la performance à long terme des systèmes. Profondément attachée à l'excellence du service, l'entreprise facilite une exécution plus intelligente des projets grâce à des outils de visualisation avancés tels que les rendus en 3D, les visites à 360 degrés et les aperçus en réalité virtuelle. Ses produits phares, VOLTAGE®LYNX, VOLTAGE®ALEX, et VOLTAGE®IBEX, peuvent être adaptés à des solutions flexibles et personnalisées avec l'agilité nécessaire pour répondre aux exigences uniques de chaque client, soulignant l'accent mis par l'entreprise sur un service centré sur le client et un succès à long terme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2875909/Voltage_Energy_Planned_Global_Headquarters_in_Roxboro.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2701909/Voltage_Group_Logo.jpg