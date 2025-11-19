Voltalis en Univers slaan de handen ineen om slimme oplossingen voor energieflexibiliteit uit te breiden, met als doel 10-15% kosten uit te sparen voor commerciële gebouwen in Europa en Azië

Partnershap start met 10 klanten in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk voordat het wordt opgeschaald naar heel Europa en Azië

BILBAO, Spanje, 20 nov. 2025 /PRNewswire/ -- Voltalis, Europees marktleider op het gebied van aggregatie van flexibiliteit aan de vraagzijde, en Univers, wereldwijd marktleider op het gebied van AI- en IoT-platforms, hebben vandaag aangekondigd dat zij een strategische wereldwijde samenwerking aangaan om de commerciële en technische waarde van grootschalige flexibiliteit in commerciële gebouwen te tonen.

De samenwerking combineert het AI-gestuurde EnOS™ energie-orkestratieplatform van Univers met de bewezen Virtual Power Plant (VPP)-technologie van Voltalis, waardoor een van de meest uitgebreide flexibiliteitsaanbiedingen op de markt ontstaat. Het partnerschap zal beginnen met 10 commerciële klanten in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, voordat het wordt opgeschaald om jaarlijks 1.000 gebouwen (goed voor ongeveer 200MW piekbelasting) in heel Europa en Azië te integreren.

Deze grootschalige integratie verbindt en beheert verschillende gebouwsystemen, waaronder HVAC, EV-laders, batterijopslag en gedistribueerde opwekking. Hierdoor kan commercieel vastgoed automatisch en in real time reageren op signalen van het elektriciteitsnet en marktomstandigheden. Hiermee stelt het partnerschap gebouwen in staat om te werken als intelligente, flexibele activa, waardoor de energiekosten dalen, de veerkracht van het netwerk toeneemt en door de deelname aan flexibiliteitsmarkten, nieuwe waardestromen worden ontsloten.

De gecombineerde oplossing heeft als doel tot 15% te besparen op energiekosten en een belangrijk verbeterde terugverdientijd te bieden, die mogelijk met wel 50% kan worden teruggebracht. Wat duurzaamheid betreft, wordt verwacht dat de eerste locaties jaarlijks enkele honderden tonnen CO₂ uitstoot zullen vermijden door de vraag naar energie ter plaatse te verminderen, de belasting weg te halen van piekperiodes en de behoefte aan koolstofintensieve piekopwekking te beperken.

"Met 40% van het wereldwijde energieverbruik zijn gebouwen een onaangeboord reservoir van flexibiliteit. Deze samenwerking vergroot het aanbod van netflexibiliteit van Voltalis voor grote commerciële gebouwen die geavanceerde oplossingen voor energiebeheer en achter-de-meter activa-orkestratie nodig hebben. Univers brengt een best-in-class controle- en visualisatielaag die ons VPP-platform en zijn aggregatiealgoritmen en marktmogelijkheden aanvult. Samen bewijzen we dat flexibiliteit een belangrijke prestatie-indicator kan zijn, en niet alleen een hefboom voor duurzaamheid, voor de vastgoedsector," zegt Sébastien Condom, Senior Vice-President International bij Voltalis.

De samenwerking versterkt de positie van Univers op de Europese flexibiliteitsmarkt, waarbij de diepgaande expertise in markttoegang, aggregatie en handel van Voltalis wordt ingezet als aanvulling op de AI-gestuurde optimalisatiemogelijkheden. Samen creëren de bedrijven een reproduceerbaar en schaalbaar model voor commerciële flexibiliteit - een model dat een brug slaat tussen intelligentie achter de meter en deelname aan het elektriciteitsnet, waardoor zowel de bedrijfsprestaties als de doelstellingen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot worden ondersteund.

"Deze samenwerking gaat over het leveren van flexibiliteit op industriële snelheid en wereldwijde schaal," zegt Chandi Ray, Vice President bij Univers . "Met de marktexpertise van Voltalis en de AIoT-capaciteiten van Univers bewijzen we dat commerciële gebouwen snel kunnen worden getransformeerd tot intelligente, netresponsieve activa - die vanaf dag één waarde leveren."