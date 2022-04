Volvo Construction Equipment conclut un partenariat avec le championnat du monde de rallycross de la FIA pour promouvoir le changement durable

Un partenariat pour accélérer la transformation

Le partenariat de trois ans verra Volvo CE mettre en œuvre un mélange de ses équipements de construction électriques leaders de l'industrie et de ses solutions les plus durables et innovantes dans le monde passionnant du sport automobile, alors que le Championnat du monde de Rallycross de la FIA entre maintenant dans une toute nouvelle ère de courses entièrement électriques. D'autres détails passionnants sur ce partenariat inédit seront révélés dans les semaines à venir.

Le World RX a toujours été une série de courses conviviales pour les spectateurs, où des voitures de série s'affrontent sur des circuits courts et fermés, sur l'asphalte et le gravier. Aujourd'hui, pour la première fois, le championnat est repensé pour 2022 en tant que série entièrement électrique dans le but de cibler un public plus jeune et plus diversifié.

Arne Dirks, directeur exécutif de World RX, déclare : « Nous sommes très fiers d'annoncer que Volvo CE est notre fournisseur officiel d'équipements de construction. C'est un excellent partenaire pour le World RX, et il nous rejoint à un moment crucial où le championnat du monde devient électrique. Non seulement nous partageons des objectifs similaires en matière de durabilité, mais Volvo CE travaillera avec nous sur des projets top-secret absolument passionnant que nous pourrons confirmer sous peu et qui, nous en sommes sûrs, donneront le coup d'envoi de la nouvelle ère du rallycross de façon sensationnel. »

Le changement commence ici

Volvo CE compte profiter de sa participation au championnat pour repousser les limites de la durabilité, de la sécurité, de l'égalité et de la diversité. À l'instar des voitures de rallycross, Volvo CE a la réputation de fournir des solutions tout-terrain de haute performance et utilisera la série internationale de courses électriques comme une plateforme pour présenter à un public mondial sa gamme croissante d'équipements de construction électriques et de services innovants .

Bill Law, responsable de la marque, du marketing et de la communication chez Volvo CE, déclare : « Le passage à un avenir électrique est inévitable et urgent, et nous savons que des solutions de construction plus durables sont un élément vital pour conduire ce changement. C'est pourquoi nous sommes ravis de nous associer au Championnat du monde de rallycross de la FIA, désormais entièrement électrique. C'est une série qui partage notre engagement à non seulement démontrer la puissance de l'électromobilité aujourd'hui, mais aussi à travailler ensemble sur un parcours pour construire le monde dans lequel nous voulons vivre. »

Un voyage passionnant en perspective

La saison commencera par un « événement de lancement » sur le circuit suédois emblématique de Höljes, avant de se rendre sur le célèbre Nürburgring en Allemagne, à Hell en Norvège, à Riga en Lettonie, à Montalegre au Portugal, à Spa-Francorchamps en Belgique et sur un autre site qui reste à annoncer.

Durable et numérique

Dans le cadre d'une feuille de route commune en matière de développement durable, les parties s'efforceront de limiter les émissions liées au transport et à la logistique lors des courses, de favoriser l'inclusion et de réduire les émissions liées aux déplacements. Volvo CE invitera principalement les clients locaux à assister aux courses et aux tournées de présentation. Des outils numériques, dont la plateforme de diffusion en direct RX+ du championnat, permettront à un public plus large de profiter virtuellement des courses.

« L'intégration de l'événement physique et de l'expérience numérique fait que World RX s'inscrit parfaitement dans notre nouvelle approche marketing , qui reflète l'évolution des moyens de toucher toutes nos parties prenantes d'une manière attrayante et passionnante », déclare Bill Law, responsable de la marque, du marketing et des communications chez Volvo CE.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1781732/Volvo_Construction_Equipment.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1781733/Volvo_Logo.jpg

SOURCE Volvo Construction Equipment