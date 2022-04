Volvo Construction Equipment geht Partnerschaft mit FIA World Rallycross Championship ein, um nachhaltigen Wandel voranzutreiben

Eine Partnerschaft zur Beschleunigung der Transformation

Im Rahmen der dreijährigen Partnerschaft wird Volvo CE eine Mischung aus seinen branchenführenden elektrischen Baumaschinen und seinen nachhaltigsten und innovativsten Lösungen in der spannenden Welt des Motorsports einsetzen, da die FIA World Rallycross Championship nun in eine völlig neue Ära des vollelektrischen Rennsports eintritt. Weitere spannende Details über die bahnbrechende Partnerschaft werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

World RX war schon immer eine zuschauerfreundliche Rennserie, bei der seriennahe Fahrzeuge auf kurzen, geschlossenen Strecken auf Asphalt und Schotter fahren. Nun wird die Meisterschaft für 2022 erstmals als reine Elektrorennserie neu erfunden, die sich an ein jüngeres, vielfältigeres Publikum richtet.

Arne Dirks, Executive Director of World RX, sagt: „Wir sind sehr stolz darauf, Volvo CE als unseren offiziellen Baumaschinenlieferanten ankündigen zu können. Das Unternehmen ist ein großartiger Partner für World RX, und es schließt sich uns in einem bahnbrechenden Moment an, in dem die Weltmeisterschaft elektrisch wird. Nicht nur dass wir ähnliche Ziele in Bezug auf Nachhaltigkeit haben, Volvo CE wird mit uns auch an einigen äußerst spannenden, streng geheimen Projekten arbeiten, die wir in Kürze bestätigen können und von denen wir überzeugt sind, dass das Unternehmen die neue Ära von Rallycross in sensationellem Stil einleiten wird,"

Wandel beginnt hier.

Volvo CE beabsichtigt, seine Beteiligung an der Meisterschaft zu nutzen, um die Grenzen für Nachhaltigkeit, Sicherheit, Gleichberechtigung und Vielfalt hinauszuschieben. Wie die Rallycross-Wagen selbst hat Volvo CE eine Erfolgsgeschichte bei der Bereitstellung von Hochleistungslösungen für den Off-Road-Bereich vorzuweisen - und wird die internationale Elektro-Rennserie als Plattform nutzen, um sein wachsendes Angebot an elektrischen Baumaschinen und innovativen Dienstleistungen einem weltweiten Publikum zu präsentieren.

Bill Law, Head of Brand, Marketing & Communications von Volvo CE, sagt: „Ein globaler Wandel hin zu einer elektrischen Zukunft ist unvermeidlich und dringend notwendig - und wir wissen, dass nachhaltigere Baulösungen ein wichtiger Bestandteil sind, um diesen Wandel voranzutreiben. Deshalb freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit der nun vollelektrischen FIA World Rallycross Championship - einer Serie, die unser Engagement teilt, nicht nur die Leistungsfähigkeit der Elektromobilität zu demonstrieren, sondern auch gemeinsam an der Gestaltung der Welt zu arbeiten, in der wir leben wollen."

Eine aufregende Reise liegt vor uns

Die Saison beginnt mit einer „Auftaktveranstaltung" auf der schwedischen Kult-Rennstrecke Höljes, bevor sie zum berühmten Nürburgring in Deutschland, nach Hell in Norwegen, Riga in Lettland, Montalegre in Portugal, Spa-Francorchamps in Belgien und einem weiteren Austragungsort reist, der noch bekannt gegeben wird.

Nachhaltig und digital

Im Rahmen eines gemeinsamen Nachhaltigkeitsfahrplans werden die Parteien versuchen, die Emissionen von Transport und Logistik bei den Rennen zu begrenzen, die Inklusivität zu fördern und die reisebedingten Emissionen zu reduzieren. Volvo CE wird vor allem lokale Kunden zu den Rennen und Roadshows einladen, wobei digitale Tools wie die der Meisterschaft RX+ Livestreaming-Plattform es einem größeren Publikum ermöglichen, die Rennen virtuell zu verfolgen.

„Die Integration des physischen Events und des digitalen Erlebnisses macht World RX zu einem guten Teil unseres neuen Marketingansatzes , der die sich entwickelnden Möglichkeiten widerspiegelt, alle unsere Interessengruppen auf eine ansprechende und aufregende Weise zu erreichen," sagt Bill Law, Head of Brand, Marketing & Communications bei Volvo CE.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1781732/Volvo_Construction_Equipment.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1781733/Volvo_Logo.jpg

SOURCE Volvo Construction Equipment