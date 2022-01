Von AppQuality bis UNGUESS: von Anfang an clever sein. Das Startup erweitert sein Angebot und bringt seine Community in den Mittelpunkt von Unternehmensstrategien für menschenzentrierte Lösungen

Mit einem Umsatz, der sich im letzten Jahr verdoppelt hat, gehört die Ausweitung auf ausländische Märkte zu den Zielen des Jahres 2022, um die Methodik zu internationalisieren, neue, bereits weltweit tätige Nutzer einzubeziehen und den Pool an Fachwissen durch kostenlose Kurse zu erweitern. Das Startup arbeitet bereits mit internationalen Unternehmen wie Pirelli, De'Longhi Group, Bending Spoons, Enel, Toyota Insurance Services, Decathlon, Prénatal, Milestone und vielen anderen zusammen, hat aber auch gründungsfreundliche Dienstleistungen entwickelt.

Bekannt dafür, dass es 2015 das Crowdtesting in Italien eingeführt hat, zielt es heute darauf ab, das Rätselraten aus den Entscheidungsprozessen zu eliminieren, indem es Unternehmen die Möglichkeit gibt, die Bedürfnisse von Verbrauchern und realen Nutzern dank seiner weltweiten Community abzufangen. Wie der CEO, Luca Manara, erklärte, ist das Angebot heute viel breiter gefächert und beschränkt sich nicht auf Websites und Apps (wie der alte Name vermuten ließ). „Im Laufe der Jahre konnte die Community auch physische Produkte und sogar Läden testen, und zwar über tragbare Geräte wie Smart Glasses." Der Aktionsbereich, der ursprünglich Softwarequalität und Benutzererfahrung umfasste, umfasst heute auch Marktforschung, Kundenerfahrung und Cybersicherheit.

„Hätte ich das alles von Anfang an gewusst, hätte ich es anders gemacht", ist oft der Kommentar von CEOs, CMOs, CTOs und IT-Experten, wenn sie die Sichtweise ihrer Endkunden kennenlernen. Angesichts komplexer Entscheidungen haben diese Personen manchmal kein echtes Kundenfeedback in der Hand und entdecken schwierige Wahrheiten erst, wenn das Projekt angelaufen ist. Um ihren Endkunden weiterhin ein konsistentes und qualitativ hochwertiges Kundenerlebnis bieten zu können, ist es notwendig, von Anfang an clever zu sein. Das bedeutet, dass wir die tatsächlichen Erwartungen der Verbraucher kennen müssen, um ein wirklich effektives Produkt oder eine wirklich effektive Dienstleistung zu entwickeln, und zwar vor und nach der Markteinführung.

„In einer zunehmend digitalisierten und schnellen Welt müssen Unternehmen die kollektive Weisheit ihrer Nutzer in ihre Entscheidungsprozesse einbeziehen, um die Kreations-, Entwicklungs- und Implementierungsprozesse zu beschleunigen und gleichzeitig ein menschenzentriertes kommerzielles Angebot sicherzustellen", erklärt Antonio Lorenzon, Chief Marketing Officer von UNGUESS.

Das Unternehmen wird sich auf drei Elemente konzentrieren: seine Gemeinschaft von hochgradig überprüften realen Menschen (um Unternehmen jederzeit objektive Antworten und aufschlussreiches Feedback zu bieten), seine Technologie (dank der flexiblen und benutzerfreundlichen proprietären Plattform) und seine Methodik (skalierbar für alle Branchen und geografischen Standorte).

Video - https://www.youtube.com/watch?v=rHqK2mi8UaU

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1730688/UNGUESS_Logo.jpg

SOURCE UNGUESS