Von Indonesien bis zur Schweiz: EIGER Adventure's Eco-Friendly Journey feiert ein Jahr der Exzellenz

Mit seinem Engagement für Nachhaltigkeit und indonesische Handwerkskunst ist EIGER Adventure bei Schweizer Outdoor-Enthusiasten sehr beliebt. Aufbauend auf diesem Erfolg kündigt die Marke ihren Expansionsplan an, um hochwertige, umweltbewusste Produkte auf den dynamischen südostasiatischen Markt zu bringen.

INTERLAKEN, Schweiz, 17. April 2024 /PRNewswire/ -- EIGER Adventure, die bekannte indonesische Marke für umweltfreundliche Outdoor-Ausrüstung, feiert ein Jahr des Triumphs seit ihrer Ankunft in der Schweiz. EIGER blickt auf eine bemerkenswerte Wachstums- und Anerkennungsreise zurück und bekräftigt sein Engagement für Nachhaltigkeit und die Förderung indonesischer Spitzenleistungen, um seine Position als bevorzugte Marke für Outdoor-Fans zu festigen.

EIGER Adventure, bekannt für seine hochwertige Outdoor-Bekleidung und -Ausrüstung, ist in der Schweiz bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen ein Begriff geworden. Von Taschen und Mützen bis hin zu Koffern, Duffles und Rucksäcken - die vielfältige Produktpalette von EIGER findet bei den Kunden großen Anklang und hat das Geschäft in der Schweiz als Anlaufstelle für hochwertige Outdoor-Ausrüstung etabliert.

Die Marke bietet hochwertige Outdoor-Bekleidung und -Ausrüstung für Outdoor-Aktivitäten an. Jason Wuysang, Marketing General Manager von EIGER, , betont das Engagement der Marke für die Prinzipien der ökologischen Nachhaltigkeit. "EIGER ist der Meinung, dass die Förderung nachhaltiger Praktiken für die Schaffung verantwortungsvoller und erfüllender Abenteuererlebnisse von größter Bedeutung ist", sagt Wuysang.

Um die hervorragenden indonesischen Produkte in der Schweiz weiter bekannt zu machen, setzt EIGER weiterhin auf innovative Marketingkampagnen. Die Marke lockt die lokale Bevölkerung mit attraktiven Gutscheinen, die in Restaurants und Briefkästen in der Umgebung von Interlaken verteilt werden. "Wir hatten das Vergnügen, mit indonesischen Auswanderern und Touristen, die Interlaken besuchen, in Kontakt zu treten, einschließlich der Vespa-Gemeinschaft, die großes Interesse an unseren Produkten gezeigt hat. In Zukunft planen wir, unsere Reichweite auf Radfahrer, Wanderer, Gleitschirmflieger und andere aktive Gemeinschaften in der Schweiz sowie auf touristische Einrichtungen auszudehnen", erklärt Wuysang .

EIGER zielt mit nachhaltiger Outdoor-Ausrüstung auf Südostasien

Aufbauend auf dem Erfolg in Europa setzt EIGER seine Expansion fort, indem es seine Flagge in Südostasien mit einem neuen Geschäft in Kuala Lumpur, Malaysia, stärkt. setzt sich zum Ziel, ein weltweit führender Anbieter von nachhaltiger Outdoor-Ausrüstung zu werden.

"Wir freuen uns darauf, mit neuen Gemeinschaften in Kontakt zu treten, die unsere Leidenschaft für Abenteuer teilen. Durch die Expansion nach Südostasien möchte EIGER mehr Abenteurer mit qualitativ hochwertiger, umweltbewusster Ausrüstung ausstatten, die Lust am Entdecken wecken und gleichzeitig die Umweltbelastung minimieren. Darüber hinaus setzen wir uns auch weiterhin für die Schönheit und Qualität der indonesischen Handwerkskunst ein, um ein dauerhaftes Vermächtnis für die globale Outdoor-Industrie zu gewährleisten, das zukünftige Generationen inspiriert", schließt Wuysang.

Über EIGER Adventure

EIGER Adventures bietet hochwertige Outdoor-Bekleidung und -Ausrüstung für Liebhaber von Aktivitäten unter freiem Himmel. EIGER bietet Abenteurern drei Hauptproduktkategorien an: Mountaineering, Riding und Authentic 1989, die sich an Bergsteiger, Biker und Wanderer richtet, die klassisches, stilvolles Design lieben. EIGER konzentriert sich nicht nur auf Outdoor-Aktivitäten, sondern legt auch großen Wert auf ökologische Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um die Menschen über grünes Leben, Expedition und Verantwortung zu informieren und zu inspirieren.

