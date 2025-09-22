Vône Sweet Tooth od Sabriny Carpenter sa teraz dodávajú priamo spotrebiteľom vo Veľkej Británii a Európe prostredníctvom FragrancebySabrina.com
LONDÝN, 22. septembra 2025 /PRNewswire/ -- Značka Fragrance by Sabrina sa stáva globálnou. Hitová rada vôní Sweet Tooth od Sabriny Carpenter sa teraz dodáva priamo spotrebiteľom v Spojenom kráľovstve a Európskej únii prostredníctvom stránky FragrancebySabrina.com, vďaka čomu si medzinárodní fanúšikovia môžu vychutnať kultové vône Sabriny Carpenterovej jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.
Za touto medzinárodnou expanziou priamych predajov spotrebiteľom stojí Scent Beauty, rýchlo rastúca spoločnosť zaoberajúca sa vôňami a kozmetikou, ktorá pretvára spôsob, ako zákazníci objavujú a získavajú prémiové zážitky z vôní po celom svete. V rámci svojej globálnej stratégie infraštruktúry spoločnosť Scent Beauty teraz plní objednávky z Veľkej Británie a EÚ zo skladov v týchto príslušných regiónoch, čo umožňuje rýchlejšiu, lacnejšiu a ekologickejšiu prepravu.
„V spoločnosti Scent Beauty sa zaväzujeme poskytovať spotrebiteľom na celom svete tie najlepšie zážitky z vôní a kozmetiky," hovorí Steve Mormoris, generálny riaditeľ Scent Beauty. „Veríme, že si každý zaslúži jednoduché, cenovo dostupné a ekologicky zodpovedné spôsoby nakupovania. S radosťou oznamujeme, že rad vôní Sweet Tooth od Sabriny Carpenter sa teraz dodáva priamo zákazníkom v Spojenom kráľovstve a Európskej únii a plní sa z regionálnych skladov. Sme hrdí na to, že sme priekopníkmi v tomto priestore a prinášame obľúbené produkty Sabriny zákazníkom v Spojenom kráľovstve a EÚ, na trhy, ktoré sú často nedostatočne obsluhované, pokiaľ ide o prístup k ikonickým americkým značkám ako Sweet Tooth."
Mnoho ďalších radov vôní stále zasiela svoje produkty do zahraničia zo Spojených štátov, čo vedie k dlhým čakacím dobám, vysokým nákladom na dopravu a zvýšenej uhlíkovej stope. Fragrance by Sabrina sa z tohto trendu vymyká a ponúka inteligentnejšiu a ekologickejšiu alternatívu pre fanúšikov z celého sveta.
Táto expanzia je len začiatkom širšieho globálneho zavedenia Scent Beauty, ktorá buduje masívnu medzinárodnú sieť skladov s cieľom uspokojiť rastúci dopyt po dostupných a vysoko kvalitných vôňach. Okrem toho stránka FragrancebySabrina.com ponúka bezplatnú dopravu, keď zákazníci dosiahnu limity výdavkov uvedené na webovej stránke.
O vôni Sweet Tooth od Sabriny Carpenter
Sweet Tooth od Sabriny Carpenter je debutová kolekcia vôní od speváčky, skladateľky a herečky Sabriny Carpenterovej. Táto línia, navrhnutá v spolupráci so spoločnosťou Scent Beauty, zachytáva Sabrinin hravý, nostalgický štýl a lásku ku kráse. Od uvedenia na trh si kolekcia získala oddanú základňu fanúšikov a neustále sa rozširuje o ďalšie vydania vrátane Sweet Tooth, Caramel Dream, Cherry Baby a Me Espresso. Vďaka svojej výraznej, expresívnej identite a silnej odozve na sociálnych sieťach a po celom svete sa Sweet Tooth rýchlo stáva jednou z najznámejších značiek vôní celebrít na trhu.
O spoločnosti Scent Beauty
Scent Beauty je moderná spoločnosť zameraná na vône a kozmetiku, ktorá mení spôsob, akým spotrebitelia vnímajú vône prostredníctvom inovácií, dostupnosti a udržateľnosti. Spoločnosť spolupracuje s kultúrnymi ikonami a celosvetovo uznávanými menami pri uvádzaní výrazných značiek vôní na trh vrátane partnerstiev s AllSaints, Dolly Parton a Stetson. Vďaka modelom priameho predaja spotrebiteľom aj maloobchodníkom/distribútorom, rastúcej globálnej sieti skladov a poslaniu sprístupniť prémiové vône a urobiť ich ekologickejšími, Scent Beauty nanovo definuje, čo znamená prinášať krásu svetu.
Ak sa chcete dozvedieť viac alebo si kúpiť kolekciu Sweet Tooth od Sabriny Carpenter, navštívte stránku www.FragrancebySabrina.com.
