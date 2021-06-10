Восточная провинция Китая Чжэцзян становится центром сотрудничества между Китаем и ЦВЕ

НИНБО (Китай), 10 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- По данным Департамента торговли провинции Чжэцзян, с 8 по 11 июня в Восточно-прибрежном городе Нинбо (провинция Чжэцзян) пройдет вторая выставка China-CEEC Expo, международная выставка потребительских товаров, а также 23-й китайский симпозиум по инвестициям и торговле в Чжэцзяне.

В рамках этого мероприятия, совместно организуемого министерством торговли страны и местным правительством провинции, будут организованы торговые выставки, инвестиционные переговоры и деловые встречи. В условиях глобальной эпидемии COVID-19 и экономического спада, провинция Чжэцзян и страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) вновь объединили свои усилия, способствуя дальнейшей интеграции экономик регионов за счет налаживания прямого сотрудничества, и уделяя равное внимание вопросам торговли и инвестиций. Обе стороны будут стремиться к всестороннему, высококачественному и многоуровневому сотрудничеству.

Провинция Чжэцзян, расположенная на юго-восточном побережье Китая, прилагает огромные усилия для создания высокоуровневой открытой платформы для сотрудничества в рамках China-CEEC Expo, стремясь стать центральным хабом в деле активизации двустороннего сотрудничества.

Опираясь на механизмы двустороннего сотрудничества, Чжэцзян направляет много усилий на развитие инициативы «Один пояс, один путь». По мере того, как Чжэцзян поднимает двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень, формируется новая модель развития региона.

Это мероприятие является единственной выставкой национального уровня в Китае, ориентированной на страны Центральной и Восточной Европы, и в этом году она всецело направлена на формирование новой модели сотрудничества и обмене новыми возможностями.

Все три выставки в рамках мероприятия служат демонстрации сотрудничества со странами ЦВЕ, на них будут представлены различные международные потребительские и импортные товары. Выставочные площади займут примерно 200 000 квадратных метров. В этом мероприятии примут участие более 2000 экспонентов из стран ЦВЕ и более 6000 китайских потенциальных покупателей.

В ходе четырехдневной выставки будет проведено более 20 важных мероприятий в целях содействия налаживанию более тесных связей с ЦВЕ в таких областях, как экономика, торговля, наука и техника, здравоохранение, деловые ассоциации и т.д.

Организация выставки является не только важным совместным достижением после Саммита лидеров Китая и стран ЦВЕ, но и конкретным мероприятием по стимулированию двустороннего экономического сотрудничества, торговых обменов и высококачественного развития торговли между Китаем и ЦВЕ.

С момента своего создания в 2012 году механизм сотрудничества между Китаем и ЦВЕ принес большие результаты. По сравнению с девятью годами ранее объем двусторонней торговли между Китаем и ЦВЕ увеличился почти на 85%, впервые превысив в 2020 году показатель в 100 млрд долларов США. Объем двусторонних перевозок увеличился почти в четыре раза, а железнодорожные грузоперевозки между Китаем и Европой охватили большинство стран ЦВЕ.

Находясь на передовой сотрудничества между Китаем и ЦВЕ, провинция Чжэцзян приняла множество мер для преодоления негативных последствий эпидемии, что было сделано как в рамках экономического сотрудничества, так и за счет торговых обменов с ЦВЕ, и это помогло преодолеть тенденцию к экономическому спаду.

В первом квартале текущего года общий объем торговли между провинцией Чжэцзян и ЦВЕ достиг 3,96 млрд долларов США, увеличившись на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то время как морской транспорт заблокирован, а возможности воздушного транспорта ограничены, железнодорожные грузоперевозки между Китаем и Европой, начиная с города провинции Чжэцзян Иу и заканчивая Европой, стали важным связующим звеном, скрепляющим экономическое и торговое сотрудничество между Европой и Азией. К концу марта страны ЦВЕ создали 514 предприятий в Чжэцзяне, а объем иностранных инвестиций по контрактам составил 1,1 млрд. долларов США.

Чжэцзян также в полной мере использует преимущества механизма сотрудничества между Китаем и ЦВЕ, увязывая его с развитием демонстрационной зоны экономического сотрудничества между Китаем и ЦВЕ, пилотной зоной свободной торговли Чжэцзян и симпозиумом по инвестициям и торговле Чжэцзян. Таким образом, был создан новый механизм сотрудничества и согласована новая политика работы со странами ЦВЕ. В ходе выставки будет запущен механизм сотрудничества и диалога в области электронной торговли между Китаем и ЦВЕ в целях содействия экспорту из ЦВЕ в Китай.

В течение следующих пяти лет Чжэцзян планирует наладить импорт товаров из стран ЦВЕ на сумму 20 млрд долларов США, а объем двусторонних инвестиций должен будет превысить 1,5 млрд долларов США. Предполагается, что Чжэцзян станет центром сотрудничества между Китаем и ЦВЕ, важным мостом для стран ЦВЕ, обеспечивающим выход на китайский рынок для стран ЦВЕ и важным окном для демонстрации китайской модели развития.

SOURCE Zhejiang Provincial Commerce Department