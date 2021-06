Východočínsky Če-ťiang sa stane centrom spolupráce medzi Čínou a CEE

NINGBO, Čína, 10. júna 2021 /PRNewswire/ - Druhý čínsky medzinárodný veľtrh spotrebného China-CEEC Expo & International Consumer Goods Fair a 23. čínske sympózium o investíciách a obchode China Zhejiang Investment & Trade Symposium sa budú konať od 8. júna do 11. júna vo východnom pobrežnom meste Ningbo, v provincii Če-ťiang, podľa obchodného oddelenia provincie Če-ťiang.

Na podujatí, ktoré spoluorganizuje miestne ministerstvo obchodu a miestna samospráva, sa budú konať obchodné výstavy, investičné rozhovory a výmeny medzi ľuďmi. Proti globálnej epidémii COVID-19 a hospodárskej recesii sa provincia Če-ťiang a krajiny strednej a východnej Európy (CEE) opäť spojili, integrovali ekonomiku do výmeny medzi ľuďmi a kládli rovnaký dôraz na obchod a investície. Obe strany budú uskutočňovať všestrannú, kvalitnú a viacúrovňovú spoluprácu.

Če-ťiang, ktorý sa nachádza na juhovýchodnom pobreží Číny, vyvinul veľké úsilie na vybudovanie otvorenej platformy na vysokej úrovni, ktorú predstavuje veľtrh China-CEEC Expo v snahe stať sa ústredným centrom pri podpore bilaterálnej spolupráce.

Vďaka využitiu mechanizmu dvojstrannej spolupráce sa Če-ťiang venuje rozvoju iniciatívy Novej hodvábnej cesty. Keďže sa Če-ťiang snaží pozdvihnúť bilaterálnu spoluprácu a miestne otvorenie na nové úrovne, formuje sa nový model rozvoja.

Ako jediná inštitucionálna výstava v Číne, ktorá spolupracuje s CEE, sa tohtoročná výstava zameriava na budovanie nového modelu a zdieľanie nových príležitostí.

Tri výstavy boli špeciálne postavené na prezentáciu krajín strednej a východnej Európy, medzinárodného spotrebného tovaru a dovážaného tovaru, s celkovou rozlohou asi 200 000 metrov štvorcových. Na podujatí sa zúčastní viac ako 2 000 vystavovateľov zo strednej a východnej Európy a viac ako 6 000 čínskych kupujúcich.

Počas štvordňového podujatia sa uskutoční viac ako 20 dôležitých podujatí na podporu užších vzťahov s krajinami strednej a východnej Európy v oblasti hospodárstva, obchodu, vedy a techniky, zdravotníctva, obchodných združení a podobne.

Výstava je nielen dôležitým spoločným úspechom po čínskom samite vedúcich predstaviteľov krajín CEEC, ale aj konkrétnym opatrením na podporu bilaterálnej hospodárskej spolupráce, obchodnej výmeny a vysokokvalitného rozvoja medzi Čínou a CEE.

Od svojho založenia v roku 2012 dosiahol mechanizmus spolupráce medzi Čínou a krajinami CEE plodné výsledky. V porovnaní s obdobím pred deviatimi rokmi sa objem bilaterálneho obchodu medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy zvýšil o takmer 85 percent a prvýkrát v roku 2020 prekročil hranicu 100 miliárd amerických dolárov. Obojsmerné cesty sa zvýšili takmer štvornásobne a čínsko-európska nákladná železničná doprava sa posilnila a pokrýva väčšinu krajín CEE.

Ako predvoj spolupráce a rozvoja medzi Čínou a CEE prijal Če-ťiang mnoho opatrení na prekonanie nepriaznivých účinkov epidémie. Svojou ekonomickou spoluprácou, obchodnými výmenami s CEEC potlačil klesajúci trend.

V prvom štvrťroku tohto roka dosiahol celkový objem obchodu medzi Če-ťiangom a krajinami strednej a východnej Európy 3,96 miliárd amerických dolárov, čo je medziročný nárast o 42,5 percenta. Zatiaľ čo námorná doprava je blokovaná a kapacita leteckej dopravy je obmedzená, čínsko-európska nákladná vlaková doprava z mesta Yiwu v provincii Če-ťiang do Európy sa stala dôležitým spojovacím článkom spájajúcim hospodárske a obchodné výmeny medzi Európou a Áziou. Do konca marca založili krajiny CEE v Če-ťiangu 514 podnikov so zahraničnými investíciami v hodnote 1,1 miliardy amerických dolárov.

Če-ťiang tiež plne využíva výhody mechanizmu spolupráce medzi Čínou a CEE tým, že nadviazal na rozvoj demonštračnej zóny hospodárskej spolupráce medzi Čínou a CEEC, pilotnej zóny voľného obchodu v provincii Če-ťiang a sympóziom pre investície a obchod v Če-ťiangu. Tak bol ustanovený nový mechanizmus spolupráce a dokovanie nových politík s krajinami strednej a východnej Európy. Počas veľtrhu bude zahájený mechanizmus spolupráce a dialógu v oblasti elektronického obchodu medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy, aby sa uľahčil vývoz z podnikov zo strednej a východnej Európy do Číny.

V nasledujúcich piatich rokoch sa Če-ťiang bude usilovať o dovoz tovaru v hodnote 20 miliárd amerických dolárov z krajín strednej a východnej Európy s obojsmernými investíciami presahujúcimi 1,5 miliardy amerických dolárov. Očakáva sa, že Če-ťiang sa stane ústredným centrom spolupráce medzi Čínou a CEEC, dôležitým mostom pre vstup krajín CEE na čínsky svetový trh a dôležitým oknom na predstavenie modelu rozvoja Číny pre krajiny strednej a východnej Európy.

SOURCE Zhejiang Provincial Commerce Department