Voyager Labs faz parceria com a Microsoft para oferecer plataformas de investigação SaaS com base em IA para capacitar a segurança pública

NOVA YORK, 12 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Voyager Labs, líder mundial em soluções de investigação com base em IA, tem o orgulho de anunciar sua parceria com a Microsoft para oferecer plataformas de investigação baseadas em nuvem, garantindo uma implementação rápida, automatizada, escalonável e segura.

A Voyager Labs transforma a maneira como as agências de segurança pública atuam contra fraudes, terrorismo, tráfico e outras ameaças. Aproveitando a infraestrutura e os serviços de dados do Microsoft Azure e a sua própria tecnologia de IA, a Voyager Labs capacita os investigadores a descobrir automaticamente todas as entidades relevantes e seu contexto, direcionando o próximo passo da investigação com o clique de um botão.

"Estamos extremamente orgulhosos de que o conjunto de soluções da Voyager Labs, que inclui o VoyagerInsights, a nova plataforma de investigação, agora também esteja disponível no Microsoft Azure", disse Avi Korenblum, CEO da Voyager Labs. "Ao utilizar nossas soluções de inteligência artificial baseadas nas principais tecnologias em nuvem, demos um rápido salto no desenvolvimento de nossas plataformas na esfera de investigações usando IA, oferecendo aos clientes do mundo todo a capacidade de mitigar com sucesso novas ameaças e cumprir seu compromisso de garantir a segurança pública."

"As autoridades policiais e as agências de inteligência estão aproveitando cada vez mais as soluções de IA para acompanhar os sofisticados tipos de ameaças atuais e a quantidade sem precedentes de dados relativos a cada investigação. Parceiros como a Voyager Labs, que desenvolveram plataformas SaaS com base em IA, são um ótimo exemplo desses tipos de soluções", disse Kirk Arthur, diretor sênior de Segurança Pública e Justiça Mundiais na Microsoft Corp.

A Voyager Labs também recebeu o status de co-sell ready por meio do programa Microsoft One Commercial Partner, que permite à empresa trabalhar com equipes de vendas globais da Microsoft em 170 países para oferecer, conjuntamente, suas soluções de investigação com base em IA aos clientes da Microsoft.

Sobre a Voyager Labs

A Voyager Labs capacita entidades em todo o mundo a obter conhecimentos investigativos profundos, analisar facilmente grandes quantidades de dados complexos e não estruturados e compreender conteúdos, interações humanas e conexões.

