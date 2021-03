Voyager Labs s'associe à Microsoft pour fournir des plates-formes d'enquête SaaS IA afin de renforcer la sécurité publique

NEW YORK, 26 mars 2021 /PRNewswire/ -- Voyager Labs , un leader mondial des solutions d'investigation basées sur l'IA, est fier d'annoncer qu'il s'est associé à Microsoft pour fournir des plateformes d'investigation basées sur le cloud, garantissant un déploiement rapide, automatisé, évolutif et sécurisé.

Voyager Labs transforme la façon dont les organismes de sécurité publique luttent contre la fraude, le terrorisme, le trafic et d'autres menaces. En s'appuyant sur l'infrastructure et les services de données Microsoft Azure avec sa propre technologie IA, Voyager Labs permet aux enquêteurs de découvrir automatiquement toutes les entités pertinentes et leur contexte, et d'orienter la prochaine étape de l'enquête d'un simple clic.

« Nous sommes extrêmement fiers que la suite de solutions Voyager Labs, comprenant VoyagerInsights, la nouvelle plate-forme d'investigation, soit désormais également disponible sur Microsoft Azure », a déclaré Avi Korenblum, directeur général de Voyager Labs. « En utilisant nos solutions d'intelligence artificielle basées sur une technologie cloud de pointe, nous avons fait un bond rapide dans le développement de nos plates-formes dans la sphère des enquêtes sur l'IA, offrant aux clients du monde entier la possibilité d'atténuer avec succès de nouvelles menaces et de remplir leur engagement en matière de sécurité publique. »

« Les organismes chargés de l'application de la loi et du renseignement s'appuient de plus en plus sur les solutions d'IA pour faire face aux types de menaces sophistiqués d'aujourd'hui et à la quantité sans précédent de données concernant chaque enquête. Des partenaires tels que Voyager Labs, qui ont développé des plates-formes SaaS basées sur l'IA, sont un excellent exemple pour ce type de solutions », a déclaré Kirk Arthur, directeur principal, WW Public Safety & Justice chez Microsoft Corp.

Voyager Labs a également obtenu le statut de « co-sell ready » dans le cadre du programme Microsoft One Commercial Partner, qui permet à la société de travailler avec les équipes de vente mondiales de Microsoft dans 170 pays afin de proposer conjointement ses solutions d'investigation d'IA aux clients de Microsoft.

Voyager Labs permet aux organisations du monde entier d'obtenir des informations approfondies sur les enquêtes, d'analyser facilement des quantités massives de données complexes et non structurées, et de comprendre le contenu, les interactions humaines et les connexions.

