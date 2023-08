Voyager Space en Airbus kondigen joint venture aan voor de bouw en exploitatie van Starlab

Joint venture moet dienen als commerciële opvolger voor het internationale ruimtestation, om de samenwerking tussen de VS en Europa in de ruimte voort te zetten

DENVER, 2 aug. 2023 /PRNewswire/ -- Voyager Space (Voyager), een wereldleider op het gebied van ruimtevaart, en Airbus Defence and Space (Airbus), het grootste lucht- en ruimtevaartbedrijf in Europa, kondigden vandaag een overeenkomst aan die de weg vrijmaakt voor een trans-Atlantische joint venture voor de ontwikkeling, bouw en exploitatie van Starlab, een commercieel ruimtestation dat het internationale ruimtestation moet opvolgen. De door de VS geleide joint venture zal leiders van wereldklasse op het gebied van ruimtevaart samenbrengen en tegelijkertijd de Amerikaanse en Europese ruimtevaartbelangen verder verenigen.

"We zijn er trots op dat we samen met Airbus de toekomst van ruimtestations kunnen veiligstellen," aldus Matthew Kuta, President bij Voyager Space. "Het internationale ruimtestation wordt algemeen beschouwd als het meest succesvolle platform voor wereldwijde samenwerking in de geschiedenis van de ruimte. We zijn vastbesloten om op deze erfenis voort te bouwen nu we in zee gaan met Starlab. We richten deze joint venture op om als betrouwbare partner te kunnen voldoen aan de gekende vraag van wereldwijde ruimtevaartorganisaties en tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden te creëren voor commerciële gebruikers."

Voyager kreeg in december 2021 een Space Act Agreement (SAA) van 160 miljoen dollar van de National Aeronautics and Space Administration (NASA) via Nanoracks , onderdeel van het ruimteverkenningssegment van Voyager. Als onderdeel van NASA's Commercial Low Earth Orbit Development Program legt deze SAA de basis voor het creëren van Starlab, een continu bemand, vrij vliegend ruimtestation ten dienste van de NASA en een wereldwijde klantenkring van ruimteagentschappen en onderzoekers. Doel van het programma is om de menselijke aanwezigheid en het Amerikaanse leiderschap in een lage baan om de aarde (LEO) te behouden. De aankondiging van vandaag bouwt voort op een overeenkomst van januari 2023 waarbij Voyager Airbus selecteerde om technische ondersteuning en expertise te leveren voor het ontwerp van Starlab.

"Met een track record van innovatie en technologische primeurs is Airbus trots op zijn samenwerking met bedrijven die de geschiedenis willen veranderen," aldus Jean-Marc Nasr, hoofd Space Systems bij Airbus. "Deze trans-Atlantische onderneming met een voetafdruk aan beide zijden van de oceaan brengt de belangen van zowel onszelf als Voyager en onze respectieve ruimteagentschappen op één lijn. Dit is een voortzetting van het Europese en Amerikaanse leiderschap in de ruimte dat de mensheid vooruithelpt. Samen zijn onze teams gericht op het creëren van een ongeziene ruimtebestemming, zowel technologisch als zakelijk."

Naast de Amerikaanse entiteit zal Starlab een Europese joint venture als dochteronderneming hebben die rechtstreeks ten dienste staat van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en de ruimtevaartagentschappen in haar lidstaten.

Deze aankondiging volgt op een belangrijke ontwerpmijlpaal in de ontwikkeling van Starlab, de Systems Requirements Review (SRR), die een overzicht geeft van de belangrijkste ruimtesystemen, de technische gereedheid en het vermogen om te voldoen aan de missie- en veiligheidseisen van de NASA. De SRR van Starlab werd voltooid in juni 2023 in samenwerking met het Commercial LEO Development Program-team van de NASA.

"Vandaag wordt een belangrijke stap voorwaarts gezet voor de toekomst van commerciële ruimtebestemmingen," vervolgt Kuta. "We zijn trots op het vertrouwen van de NASA om de vervanger van het ISS te bouwen. Dit partnerschap breidt het ecosysteem van Starlab uit naar wereldwijde ruimteagentschappen en een team dat missiegedreven en met toewijding de toekomst hertekent."

De oprichting van de joint venture is afhankelijk van de goedkeuring door de regelgevende instanties.

Over Voyager Space

Voyager Space werkt aan een betere toekomst voor de mensheid in de ruimte en op aarde. Met meer dan 35 jaar ervaring in de ruimtevaart en meer dan 2000 succesvolle missies is Voyager de drijvende kracht achter de commerciële revolutie in de ruimte. Voyager levert exploratie-, technologie- en defensieoplossingen aan een wereldwijd klantenbestand dat bestaat uit burgerlijke en nationale veiligheidsagentschappen, commerciële bedrijven, academische en onderzoeksinstellingen en meer.

Over Airbus

Airbus is pionier op het gebied van duurzame lucht- en ruimtevaart voor een veilige en verenigde wereld. Het bedrijf innoveert voortdurend om efficiënte en technologisch geavanceerde oplossingen te bieden op het gebied van lucht- en ruimtevaart, defensie en verbonden diensten. Op het gebied van commerciële vliegtuigen biedt Airbus moderne en brandstofzuinige vliegtuigen en bijbehorende diensten. Airbus is ook Europees leider op het gebied van defensie en veiligheid en een van 's werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van ruimtevaart. Op het vlak van helikopters levert Airbus wereldwijd de meest efficiënte oplossingen en diensten voor burgerlijke en militaire rotorvliegtuigen.

