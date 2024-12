VOZOL a lancé la première vape à 10 000 bouffées conforme à la TPD ---- la Vista Plug

SHENZHEN, Chine, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La dernière avancée de VOZOL, la Vista Plug, a officiellement fait son entrée sur le marché britannique et européen en décembre 2024.

Qu'est-ce qui distingue la Vista Plug ?

La Vista Plug est officiellement lancé pour répondre aux attentes des marchés britannique et européen qui souhaitent plus de bouffées dans une option plus économique et plus écologique. En tant que première vape au monde à 10 000 bouffées conforme à la directive sur les produits du tabac (TPD) et compte tenu de l'importance croissante du respect des normes réglementaires TPD, la Vista Plug offre non seulement une expérience de vapotage exceptionnelle, mais garantit également que les consommateurs peuvent profiter de 10 000 bouffées en toute tranquillité d'esprit, en offrant une expérience de vapotage prolongée sans compromis sur la qualité ou la sécurité. Que vous fassiez vos achats dans un magasin local ou que vous exploriez les options en ligne, vous pouvez être sûr que la Vista Plug répond à toutes les exigences de conformité nécessaires pour une utilisation sûre et responsable. C'est un pionnier en matière de durabilité et de sécurité, qui offre aux vapoteurs la tranquillité d'esprit et la possibilité de se distinguer sur les marchés britannique et européen.

Un design transparent pour les amoureux de la technologie

La Vista Plug est dotée d'un design élégant et entièrement transparent qui met tout en valeur, du pod à l'appareil lui-même. Ce look moderne est parfait pour les passionnés de technologie qui apprécient le style et l'innovation. La chambre à huile visible vous permet de voir la quantité d'e-liquide restante et d'éliminer les conjectures à tout moment. Construit à partir de matériaux en polycarbonate (PC) très résistants, couramment utilisés dans l'industrie automobile et informatique, la Vista Plug n'est pas seulement élégante, elle est aussi incroyablement durable, ce qui signifie que vous pouvez profiter d'un appareil robuste qui est confortable dans votre main tout en étant à la pointe de la technologie.

Niveaux de puissance personnalisables

Imaginez que vous conduisiez une voiture : certaines personnes préfèrent les sensations de vitesse, tandis que d'autres apprécient une conduite douce et régulière. La Vista Plug offre un choix similaire pour votre expérience de vapotage ! Vous pouvez facilement ajuster les quatre niveaux de puissance, offrant ainsi une polyvalence à 360°. Que vous ayez envie d'un tirage doux et soyeux ou d'un hit audacieux et savoureux, la Vista Plug vous permet d'adapter l'expérience à votre humeur et à vos préférences.

La Vista Plug est une nouvelle révolution en matière de commodité, de personnalisation et de performance. Choisissez la Vista Plug et profitez de l'innovation à chaque bouffée.

