VOZOL bringt erste TPD-konforme 10.000-Züge-Vape auf den Markt ----Die Vista Plug

SHENZHEN, China, 20. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- VOZOLs neuester Durchbruch, die Vista Plug, wird im Dezember 2024 offiziell auf dem britischen und europäischen Markt eingeführt.

Was macht die Vista Plug so besonders?

Die Vista Plug wurde offiziell eingeführt, weil der britische und europäische Markt nach einer sparsameren und umweltfreundlicheren Option mit mehr Zügen verlangt hat. Als weltweit erstes TPD-konformes Gerät mit 10.000 Zügen bietet die Vista Plug nicht nur ein außergewöhnliches Dampferlebnis, sondern stellt auch sicher, dass die Verbraucher 10.000 Züge mit ruhigem Gewissen genießen können, denn sie bietet ein erweitertes Dampferlebnis, ohne Kompromisse bei Qualität oder Sicherheit einzugehen. Ganz gleich, ob Sie in einem Geschäft vor Ort einkaufen oder sich online informieren, Sie können sich darauf verlassen, dass die Vista Plug alle notwendigen Anforderungen für eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung erfüllt. Sie ist bahnbrechend in Sachen Haltbarkeit und Sicherheit und gibt Dampfern die Gewissheit, dass sie sich auf dem britischen und europäischen Markt abheben können.

Transparentes Design für Technik-Liebhaber

Die Vista Plug zeichnet sich durch ein schlankes, transparentes Design aus, das sowohl den Pod als auch das Gerät selbst gut sichtbar macht. Dieser moderne Look ist perfekt für Technikbegeisterte, die Stil und Innovation schätzen. Die sichtbare Ölkammer ermöglicht es Ihnen, jederzeit zu sehen, wie viel E-Liquid übrig ist, und macht das Rätselraten überflüssig. Die Vista Plug besteht aus hochfestem Polycarbonat (PC), wie es in der Automobil- und Computerindustrie verwendet wird, und ist nicht nur stilvoll, sondern auch unglaublich haltbar, was bedeutet, dass Sie ein robustes Gerät genießen können, das sich gut in der Hand anfühlt und gleichzeitig modern aussieht.

Anpassbare Leistungsstufen

Stellen Sie sich vor, Sie fahren ein Auto: Manche Menschen bevorzugen den Nervenkitzel der Geschwindigkeit, während andere eine ruhige, gleichmäßige Fahrt genießen. Die Vista Plug bietet eine ähnliche Auswahl für Ihr Vaping-Erlebnis! Die vier Leistungsstufen lassen sich ganz einfach einstellen und bieten 360° Vielseitigkeit – ob Sie sich nun nach einem weichen, seidigen Zug oder einem kräftigen, geschmackvollen Zug sehnen, mit der Vista Plug können Sie das Raucherlebnis ganz nach Ihrer Stimmung und Ihren Vorlieben gestalten.

Die Vista Plug ist eine neue Revolution in Sachen Komfort, Anpassung und Leistung. Wählen Sie die Vista Plug und genießen Sie Innovation bei jedem Zug.

