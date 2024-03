VRBO ANUNCIA VACATION RENTALS OF THE YEAR 2024 EN EE. UU.

AUSTIN, Texas, 20 de marzo de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Vrbo® presentó hoy su lista Vacation Rentals of the Year 2024 (Alquileres Vacacionales del Año) en los Estados Unidos, que incluye los alquileres vacacionales privados más notables en todo el país, así como una propiedad extra en México, un destino internacional popular para los viajeros estadounidenses.

La lista de Vacation Rentals of the Year de este año incluye algunas de las casas más hermosas de la zona costera, impresionantes escapadas a cabañas y modernas ubicaciones urbanas en destinos como Sedona (Arizona), Austin (Texas), Inlet Beach (Florida) y Blue Ridge (Georgia). Las propiedades también incluyen trending outdoor amenities (instalaciones exteriores) que están inspirando los hábitos de reserva de los viajeros en 2024. En general, las viviendas ofrecen:

seis albercas climatizadas, tres de ellas infinitas;

ocho jacuzzis;

tres canchas deportivas exteriores para baloncesto, tenis y pickleball;

cinco fogatas;

tres saunas;

seis salas de juegos con ping pong, futbolín, billar, hockey de mesa y tejo;

cuatro gimnasios cubiertos, incluida una sala de yoga;

instalaciones únicas como una cava de vino, un viñedo y una cama elástica en el suelo.

"Lo que más me llama la atención es la variedad de Vacation Rentals of the Year de este año: desde lugares geniales con salas de juegos para niños hasta cavas de vino para adultos, con precios por noche que oscilan entre los 550 y 3.000 dólares. Esta lista ejemplifica el nivel de los alquileres vacacionales privados a través de Vrbo", expresó Jon Gieselman, presidente de Expedia Brands. "Lo que es nuevo y lo hace aún mejor es que al reservar cualquiera de estas propiedades, usted gana OneKeyCash que puede utilizar en sus próximas vacaciones. Ningún otro lo hace".

En su tercera edición, Vacation Rentals of the Year destaca los alquileres vacacionales privados más espectaculares, que representan una variedad de destinos vacacionales y precios para el público. Las viviendas se seleccionan entre más de 2 millones de propiedades de todo el mundo en la plataforma Vrbo, en función de los siguientes criterios:

4,9 estrellas o más;

opiniones positivas de los huéspedes;

instalaciones y espacios destacados para pasar tiempo con amigos y familiares;

estatus de Premier Host.

"Los Premier Host de Vrbo van más allá de ofrecer experiencias excepcionales, fiables y relajantes a los huéspedes, y son clave para que las vacaciones de un viajero sean perfectas", dijo Tim Rosolio, vicepresidente de Partner Success, Vacation Rentals. "Con el reciente ajuste de nuestros criterios de Premier Host, nos aseguramos de que sólo los mejores socios reciban el distintivo y puedan tener acceso a opciones como las de Vacation Rentals of the Year. Tenemos socios increíbles en nuestra plataforma, y con la insignia Premier Host estamos enviando una señal de confianza clara y convincente a los viajeros sobre dónde encontrar las mejores y consistentes experiencias en Vrbo."

Los viajeros que reserven en Vrbo también pueden ahorrar con One Key, el primer programa de fidelización de una gran plataforma de alquiler vacacional online. Los huéspedes pueden ganar un 2 % en OneKeyCash en cada reserva elegible de Vrbo - incluyendo cualquiera de los Vacation Rentals of the Year 2024 - que se puede utilizar para futuras reservas en alquileres vacacionales elegibles de Vrbo, o en Expedia y Hotels.com. Por ejemplo, reservar una estadía de una semana en cualquiera de los Vacation Rentals of the Year podría hacer ganar a los viajeros en promedio unos cientos de dólares en OneKeyCash.

Consulte la lista de los Vacation Rentals of the Year 2024, así como imágenes y videos de las propiedades, junto con un testimonio en video de uno de nuestros Premier Hosts en www.vrbo.com/2024vacationrentals. Y para inspirarse aún más en la planificación de viajes, no deje de consultar las listas de Vacation Rentals of the Year de 2023 y 2022.

Notas para el editor:

Detalles de las propiedades de Vacation Rentals of the Year 2024 en EE. UU.:

Sedona, Arizona - "Palatial Paradise Estate" es una maravillosa finca con impresionantes vistas de las icónicas rocas rojas. Esta idílica casa invita a visitar su exterior con características únicas, como puertas telescópicas que conectan el salón con el patio de estilo resort, una piscina infinita, una cascada y una chimenea exterior. Con fácil acceso a las mejores atracciones de Sedona y a los senderos cercanos del Bosque Nacional Coconino, esta escapada es el alquiler vacacional ideal para unas vacaciones en familia o en grupo. Big Sky, Montana - Un refugio de cabaña único en su clase, "Fire Lookout Towers" es una casa impresionante situada en 60 acres y encaramada en lo alto de una cresta con vistas a la majestuosa Cuenca Beehive. La cabaña está a sólo 10 minutos de Big Sky Resort y ofrece el espacio más relajante y confortable para saborear una comida casera con sus seres queridos en la cocina gourmet y el comedor o relajarse junto a la chimenea del suelo al techo después de un largo día de esquí y explorar la naturaleza circundante. Inlet Beach, Florida - "Paradise Found" es un alquiler vacacional que realmente hace honor a su nombre. Este oasis junto a la playa, situado a lo largo de la 30A, es un complejo turístico cuidadosamente diseñado para acoger a grupos de todo tipo y a huéspedes de todas las edades. La casa tiene tres zonas de estar distintas para pasar tiempo juntos, una cocina de chef gourmet y una sala de estar de concepto abierto que fusiona el interior y el exterior. En el exterior, se puede disfrutar de una piscina infinita magistralmente diseñada con un gran hidromasaje, una cabaña cubierta y espacios de entretenimiento de primer nivel. Austin, Texas - Situada a pocos minutos del bullicioso centro de Austin , descubra "Toro Canyon , " una escapada tranquila que combina a la perfección el lujo moderno y la elegancia confortable. La casa es perfecta para un retiro relajante con amigos, con hermosos jardines y servicios al aire libre, incluyendo una piscina y un hidromasaje, cocina al aire libre y comedor, fogata e incluso una cancha de deportes - todo ello ubicado dentro de un dosel de árboles con un arroyo natural que corre cerca. Glen Ellen, California - "Villa Montebella" es una villa de inspiración italiana situada en el corazón del Valle de Sonoma . La casa ofrece acres de privacidad con vistas espectaculares, incluidas las de la bahía de San Francisco , a menos de una hora de distancia; sorbos de Cabernet Sauvignon de primera clase del viñedo del lugar o productos para las comidas de la granja. La villa cuenta con amplios espacios de reunión, como una biblioteca, una sala de cine y una cocina de gran tamaño para comidas en grupo, un spa con salas de vapor y sauna seco y el servicio más destacado, la cava del vino llena de arte, un comedor e incluso una sala de juegos. Sand Lake, Michigan - Situado en el lago Baptist, " Sandy Lakehouse " es una impresionante e incomparable casa junto al lago. La propiedad está adornada con todas las comodidades imaginables, incluyendo un gimnasio de nivel profesional, cancha deportiva personalizada para juegos de baloncesto y pickleball y una sala de juegos totalmente equipada. Se trata de un lugar perfecto para recibir a familiares y amigos durante unas vacaciones de verano o para una escapada rápida de fin de semana, situada a sólo media hora de Grand Rapids . Epworth, Georgia - "Miracle Creek Retreat" es una amplia cabaña situada en una ladera en la zona de Blue Ridge , con vistas a Fightingtown Creek. La casa combina diseño moderno y confort con elementos de piedra y madera e incluye baños tipo spa, una cocina gourmet generosamente equipada con vistas al río y una sala de juegos con bar completo. Una zona de estar al aire libre también ofrece vistas serenas del bosque y un espacio acogedor para pasar las tardes bajo las estrellas. Winchendon, Massachusetts - "Copley's Lakefront Cottage" es una granja de estilo belga de diseño único situada en el lago Monomonac, que cubre Massachusetts y New Hampshire . La casa moderna es maravillosa para cualquier época del año con su propia playa privada y muelle para navegar y nadar en el verano y el patinaje sobre hielo y la pesca durante el invierno. En el interior, la casa está impecablemente amueblada con características que incluyen ventanales de piso a techo con vista al lago en las zonas de estar y un gran sauna para mimarse en un día de spa. St. John, Islas Vírgenes de EE.UU. - La "Villa Cin Cin ", situada frente al mar, es una exquisita casa de lujo a las afueras de Cruz Bay que ofrece unas vistas incomparables del cercano Parque Nacional de las Islas Vírgenes desde un amplio porche junto a la piscina infinita y una terraza en la azotea. La finca también se construyó a medida para que las habitaciones principales fueran idénticas, de modo que todos los miembros del grupo tuvieran la mejor habitación, y cuenta con espacios cuidadosamente diseñados para las noches de cine y juegos después de un día al sol. Cabo San Lucas , México - "Casa Acantilado" es una extraordinaria villa junto al acantilado en el corazón del centro de Cabo San Lucas . Esta impresionante casa ofrece una mezcla ininterrumpida de espacios de vida interiores y exteriores, incluidos dormitorios con acceso a un patio junto al océano, y cuenta con magníficas vistas del agua desde la piscina, el sauna y el jacuzzi, que son excelentes maneras de empezar y terminar el día con una nota relajante.

