vring Lança App Tátil e Intuitivo Para Uma Comunicação Sem Falhas

O novo aplicativo da vring aproveita as vibrações do smartphone para criar, enviar e receber mensagens sem precisar olhar para tela

DENVER, 2 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- vring LLC orgulhosamente anuncia o lançamento de seu novo aplicativo, vring, o primeiro serviço de comunicação "screenless", ou sem uso da tela como interface, que permite às pessoas enviar e receber mensagens através de sensações físicas. O aplicativo é o primeiro caso de um novo serviço de internet chamado "Haptics of ThingsTM," ou "HoT" - uma nova rede digital que permite a interação física através da internet.

Sem a necessidade de olhar para uma tela para receber ou enviar uma mensagem, os usuários do vring se beneficiam da redução das distrações em seu dia-a-dia. Perder a atenção por causa das mensagens na tela do celular está com os dias contados. vring é o mais novo produto do mercado "screenless", em que aplicativos se mostram uma alternativa segura para o envio de mensagens de texto.

Cada mensagem vring é composta por um controle tátil - uma vibração que identifica o remetente, assim como a própria mensagem, na forma de um padrão de vibração único. Os usuários criam e trocam mensagens pré-determinadas instantaneamente, substituindo 60% das mensagens de texto de uso frequente como "bom dia" ou um simples sinal de "joinha".

"As vibrações são um primeiro passo para comunicações sem tela, mas o céu é o limite, pois antecipamos a chegada de uma interação em realidade aumentada mais sofisticada nos próximos anos", disse Mark Salada, co-fundador da vring LLC. "As sensações físicas significativas têm sido a promessa da tecnologia háptica há muito tempo, e somos os primeiros a colocar essas sensações em primeiro plano com um novo canal de comunicação. Acreditamos que acrescentar o sentido do toque nas mensagens irá mudar verdadeiramente a vida das pessoas".

vring está disponível como um download gratuito nas lojas de aplicativos iOs e Android, em todo o mundo e com compras dentro do app para mensagens personalizadas.

Sobre o vring LLC

Fundada pelos irmãos Mark e Steve Salada, a vring LLC é uma subsidiária da Infinite Set Technology, Inc. empresa localizada em Delaware, nos Estados Unidos. Sua missão é permitir uma interação física significativa no mundo digital. Saiba mais sobre o vring e sua visão para um futuro sem uso de telas em: https://distalreality.com

Contato de Mídia: Mark Salada, Fundador

[email protected]

FONTE vring - A Member of the HoT™ Network

SOURCE vring - A Member of the HoT™ Network