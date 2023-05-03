VT Markets объявляет о конкурсе King of Hill с призом в размере более 60 000 доларов США
May 03, 2023, 10:32 ET
СИДНЕЙ, 3 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания VT Markets, являющаяся одной из ведущих платформ онлайн-трейдинга, объявила о начале своего долгожданного торгового конкурса King of the Hill Trading Contest. Конкурс будет проводиться с 1 мая по 31 июля 2023 г., что даст лучшим трейдерам мира эксклюзивную возможность получить международное признание.
Конкурс, впервые запущенный в начале этого года, быстро стал популярным, и в настоящее время организаторы рассчитывают на дальнейшее успешное развитие проекта. В этот раз помимо новых регионов-участников будет представлен увеличенный призовой фонд в размере более 60 тысяч долларов США, который будет распределен между участвующими трейдерами на основе реальной прибыли.
Помимо денежных призов лучшие трейдеры также получат дополнительные бонусы – данные участников будут представлены на стене славы VT Markets' Wall of Fame, что позволит им расширить свое влияние и войти в число элитных трейдеров мира.
Комментируя многочисленные призы и бонусы, представитель VT Markets заявил следующее: «Мы рады предоставить трейдерам эти захватывающие возможности для повышения доходности и получения более высоких вознаграждений. Используя нашу инновационную платформу копирования сделок VTrade, трейдеры теперь могут продемонстрировать свой опыт и получить непревзойденные шансы на успех».
Более подробная информация представлена на странице торгового конкурса King of Hill ниже:
Для Европы: https://bit.ly/koth_eu
Для Юго-Восточной Азии: https://bit.ly/koth_asia
Для Большого Китая: https://bit.ly/koth_gcn
О компании:
VT Markets – регулируемый мультиактивный брокер, действующий более чем в 160 странах. Брокер получил множество международных наград, включая «Лучшее обслуживание клиентов» и «Самый быстрорастущий брокер». Миссия компании заключается в том, чтобы сделать торговлю простой, доступной и беспроблемной для всех.
Более подробная информация представлена на сайте www.vtmarkets.com, а также доступна по электронной почте [email protected]
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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2068689/SM__TradCon_PR_1080X1080___May_23.jpg
SOURCE VT Markets
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