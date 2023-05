VT Markets spouští obchodovací soutěž King of the Hill s výherním fondem přes 60.000 dolarů

SYDNEY, 5. května 2023 /PRNewswire/ -- Společnost VT Markets, přední online obchodní platforma, oznámila zahájení své netrpělivě očekávané obchodovací soutěže King of the Hill Trading Contest. Soutěž, která bude probíhat od 1. května do 31. července 2023, nabídne nejúspěšnějším obchodníkům z celého světa příležitost získat světové uznání.

VT Markets Launches King of the Hill Trading Contest With Over US$60,000 Prize Pool

Populární soutěž byla poprvé spuštěna na začátku tohoto roku, kdy se setkala s velmi pozitivním přijetím. Nyní se chystá na své počáteční úspěchy navázat. Kromě zařazení nových soutěžních regionů nabídne aktuální kolo soutěže rozšířený cenový fond ve výši více než 60.000 USD, který bude rozdělen mezi zúčastněné obchodníky na základě realizovaného zisku.

Kromě finančních odměn čeká nejúspěšnější soutěžící také uvedení na zdi slávy VT Markets, které zvýší jejich prestiž a umožní jim etablovat se mezi světovou obchodnickou elitou.

Zástupce společnosti VT Markets k bohatým lákadlům soutěže uvedl: „Těší nás, že můžeme obchodníkům přinášet tyto atraktivní příležitosti vyššího výdělkového potenciálu a větších odměn. Díky využití naší inovativní platformy pro kopírování obchodů VTrade mohou nyní obchodníci prokázat své obchodní znalosti a získat přístup k bezkonkurenčním možnostem úspěchu."

Další informace najdete na příslušné stránce obchodní soutěže:

Pro Evropu: https://bit.ly/koth_eu

Pro jihovýchodní Asii: https://bit.ly/koth_asia

Pro velkou Čínu: https://bit.ly/koth_gcn

O společnosti:

VT Markets je regulovaná makléřská společnost s různými aktivy, která působí ve více než 160 zemích. Dosáhla řady mezinárodních úspěchů, včetně ocenění za nejlepší služby zákazníkům nebo titulu nejrychleji rostoucího makléře. Jejím cílem je nabídnout snadné, dostupné a bezproblémové obchodování pro každého.

Pro více informací navštivte www.vtmarkets.com nebo kontaktujte [email protected] .

Společnost můžete sledovat také na sítích LinkedIn, Instagram a Facebook.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2068689/SM__TradCon_PR_1080X1080___May_23.jpg

SOURCE VT Markets