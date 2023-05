VT Markets spúšťa obchodovaciu súťaž King of the Hill s výhrou viac ako 60 000 USD

SYDNEY, 3. mája 2023 /PRNewswire/ -- VT Markets, popredná online obchodná platforma, oznámila spustenie svojej veľmi očakávanej obchodovacej súťaže King of the Hill. Súťaž bude prebiehať od 1. mája do 31. júla 2023 a poskytne najlepším svetovým obchodníkom exkluzívnu šancu na celosvetové uznanie.

VT Markets Launches King of the Hill Trading Contest With Over US$60,000 Prize Pool

Obľúbená súťaž, ktorá bola prvýkrát spustená začiatkom tohto roka s mimoriadne pozitívnym ohlasom, je teraz pripravená stavať na svojom počiatočnom úspechu. Okrem nových zúčastnených regiónov bude toto najnovšie vydanie obsahovať rozšírený výherný fond vo výške viac ako 60 000 USD, ktorá sa rozdelí medzi zúčastnených obchodníkov na základe ich dosiahnutého zisku.

Okrem peňažných cien budú špičkoví hráči uvedení aj na stene slávy VT Markets, čo im umožní zvýšiť svoj vplyv a etablovať sa medzi elitných svetových obchodníkov.

V komentári k mnohým ponúkaným stimulom zástupca spoločnosti VT Markets uviedol: „Sme radi, že obchodníkom prinášame tieto vzrušujúce príležitosti na vyšší potenciál zárobku a väčšie odmeny. Využitím našej inovatívnej platformy na kopírovanie obchodovania, VTrade, môžu obchodníci teraz ukázať svoje odborné znalosti obchodovania a získať prístup k jedinečným príležitostiam na úspech."

Viac informácií nájdete na príslušnej stránke obchodovacej súťaže King of the Hill nižšie:

Pre Európu https://bit.ly/koth_eu

Pre juhovýchodnú Áziu https://bit.ly/koth_asia

Pre veľkú Čínu https://bit.ly/koth_gcn

O spoločnosti:

VT Markets je regulovaný maklér s viacerými aktívami, ktorý pôsobí vo viac ako 160 krajinách. Tento maklér získal mnoho medzinárodných ocenení vrátane najlepších služieb zákazníkom a najrýchlejšie rastúceho makléra. Jeho poslaním je urobiť obchodovanie jednoduchým, prístupným a bezproblémovým zážitkom pre každého.

