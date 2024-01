VTech acquiert les actifs de Gigaset Communications GmbH

Une acquisition stratégique qui renforce les activités et les opérations de VTech à l'échelle mondiale

HONG KONG et BOCHOLT, Allemagne, 25 janvier 2024 /PRNewswire/ -- VTech Holdings Limited (« VTech », HKSE : 303), leader mondial produits d'apprentissage électroniques pour les bébés, les petits-enfants et les enfants à la maternelle et le plus grand fabricant de téléphones résidentiels aux États-Unis et le plus grand fabricant de téléphones résidentiels aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui que Snom Solutions GmbH, sa filiale indirecte en propriété exclusive, a conclu un accord d'achat d'actifs pour acquérir les actifs (y compris les installations de fabrication situées à Bocholt, en Allemagne) de Gigaset Communications GmbH (« Gigaset »).

Gigaset est le leader du marché des téléphones sans fil DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) en Europe. Gigaset fournit également des solutions de téléphonie professionnelle pour les entreprises, des communications mobiles basées sur Android ainsi que des offres domestiques intelligentes basées sur le cloud pour les particuliers et les entreprises. Grâce à l'acquisition des actifs de Gigaset, VTech sera en mesure de renforcer sa position de leader dans le domaine des téléphones sans fil résidentiels, d'élargir ses canaux de distribution et ses portefeuilles de produits à l'échelle mondiale, ainsi que son implantation industrielle en Europe. L'acquisition permettra également d'ajouter des talents d'ingénieurs aux équipes mondiales de R&D de VTech, en tirant parti des synergies dans le développement technologique de ses produits et de l'efficacité opérationnelle.

« Nous nous réjouissons de cette acquisition stratégique. Nous nous réjouissons de cette acquisition stratégique. Le portefeuille de produits de Gigaset, sa position de leader sur le marché européen, ses capacités de R&D avancées et son excellence en matière de fabrication sont très complémentaires de ceux de VTech », a déclaré Hillson Cheung, président de VTech Telecommunication Products. « Grâce à l'appui financier et au soutien de la direction de VTech, les activités commerciales de Gigaset pourront se poursuivre après l'acquisition et évoluer vers une croissance et un développement durables. »

« L'acquisition représente une étape importante dans notre processus de transition », a déclaré le Dr Magnus Ekerot, PDG de Gigaset. « En tant que membre de la famille VTech, nous disposerons d'une base solide non seulement pour renforcer les relations avec nos partenaires commerciaux mondiaux, mais aussi pour faciliter l'accès de nos produits à un plus grand nombre de consommateurs et d'entreprises, ce qui nous permettra de disposer d'une plate-forme unique pour entamer une nouvelle ère de croissance. »

Cette acquisition devrait être finalisée le 2 avril 2024, sous réserve de la réalisation des conditions de clôture énoncées dans l'accord d'achat d'actifs. VTech a l'intention de financer l'acquisition par des ressources internes.

Conférence téléphonique avec les investisseurs

VTech organisera une conférence téléphonique pour débattre des informations contenues dans le présent communiqué de presse et des questions connexes en avril 2024, après la réalisation de l'acquisition.

À propos de Gigaset

Gigaset est un leader mondial des technologies de communication, qui propose une large gamme de produits et de solutions. Leader du marché européen des téléphones DECT, Gigaset se classe également parmi les leaders internationaux avec environ 850 employés et des activités de vente dans plus de 50 pays. Outre les téléphones DECT, les activités de l'entreprise allemande traditionnelle, forte de plus de 175 ans d'histoire, comprennent également un vaste portefeuille de communications mobiles pour les particuliers et les entreprises, des solutions de maison intelligente et de soins intelligents basées sur le cloud, ainsi que des solutions de téléphonie d'entreprise pour SoHo, les PME et le secteur des entreprises.

À propos de VTech

VTech est le leader mondial des produits d'apprentissage électroniques pour les bébés, les petits-enfants et les enfants à la maternelle et le plus grand fabricant de téléphones résidentiels aux États-Unis. L'entreprise offre également des services de fabrication en sous-traitance très recherchés. Depuis sa création en 1976, VTech est pionnier dans la catégorie des jouets d'apprentissage électroniques. Grâce à une expertise pédagogique avancée et à une innovation de pointe, les produits VTech permettent aux enfants du monde entier d'apprendre en s'amusant. Tirant parti de décennies de succès dans le domaine de la téléphonie sans fil, le large éventail de produits de télécommunication de VTech enrichit l'expérience des utilisateurs particuliers et professionnels grâce aux dernières avancées en matière de technologies et de conception. Étant l'un des principaux fournisseurs de services de fabrication électronique au monde, VTech offre des services clés en main complets et de classe mondiale aux clients dans nombre de catégories de produits. La mission du groupe est d'intégrer la croissance économique, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale dans ses stratégies commerciales afin de concevoir, de fabriquer et de fournir des produits innovants et de haute qualité pour le bien-être des personnes et les bénéfices de la société, dans le but de générer une valeur durable pour ses actionnaires et les communautés.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2325823/Gigaset_logo_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2277493/4511104/VTECH_Logo.jpg