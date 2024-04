VTech schließt Erwerb der Vermögenswerte der Gigaset Communications GmbH ab

HONG KONG, 6. April 2024 /PRNewswire/ -- VTech Holdings Limited („VTech", HKSE: 303), ein weltweit führender Anbieter von elektronischen Lernprodukten für Kleinkinder und Vorschulkinder und der größte Hersteller von Haustelefonen in den Vereinigten Staaten, gab heute bekannt, dass die Gigaset Technologies GmbH (früher bekannt als Snom Solutions GmbH), eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft, die Übernahme der Vermögenswerte (einschließlich der Produktionsanlagen in Bocholt, Deutschland) der Gigaset Communications GmbH („Gigaset") abgeschlossen hat. Der Erwerb wurde aus internen Mitteln finanziert.

Der Kaufvertrag über die Vermögenswerte wurde am 24. Januar 2024 bekannt gegeben und die Transaktion wurde am 5. April 2024 abgeschlossen. Mit der Übernahme erhält VTech durch das Gigaset-Werk in Bocholt, Deutschland, seine erste Produktionsstätte in Europa. Die Gigaset-Geschäftsbereiche DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) Schnurlostelefone, Business-Telefonielösungen für Unternehmenskunden und Android-basierte mobile Kommunikation werden von einer neuen VTech-Einheit, der Gigaset Technologies GmbH, verwaltet und betrieben. Gigasets Cloud-basiertes Smart-Home-Geschäft wurde von Gigaset vor dem Abschluss der Übernahme beendet.

Online-Meeting für Investoren

VTech wird um 16:30 Uhr am 18. April 2024 (Hongkong-Zeit) ein Online-Meeting abhalten, um die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und damit zusammenhängende Angelegenheiten zu erörtern. Zur Anmeldung: tinyurl.com/yvf839yp. Die Teilnehmer sollten mindestens 15 Minuten vor dem geplanten Beginn der Sitzung eintreffen.

Ab 22:00 Uhr am 18. April 2024 (Hongkong-Zeit) kann das archivierte Sitzungsvideo über die VTech-Website abgerufen werden (www.vtech.com/en/investors/financial-briefings).

Informationen zu VTech

VTech ist der weltweit führende Anbieter von elektronischen Lernprodukten für das Kleinkind- und Vorschulalter und der größte Hersteller von Haustelefonen in den USA. Darüber hinaus bietet das Unternehmen sehr gefragte Auftragsfertigungsdienstleistungen an. Seit seiner Gründung 1976 ist VTech ein Pionier im Bereich der elektronischen Lernspielzeuge. Mit moderner pädagogischer Expertise und überragender Innovationskraft fördern die Produkte von VTech spielerisches Lernen für Kinder rund um den Globus. VTech baut auf mehreren erfolgreichen Jahrzehnten im Bereich der schnurlosen Telefonie auf und bietet mit seiner vielfältigen Palette von Telekommunikationsprodukten Privat- und Geschäftskunden die neuesten Technologien mit dem besten Design. Als einer der Marktführer bei Dienstleistungen im Bereich der Elektronikfertigung stellt VTech erstklassige, umfassende Dienstleistungen für Kunden in einer Reihe von Produktkategorien bereit. Das Ziel der Gruppe ist es, Wirtschaftswachstum, Umweltschutz und soziale Verantwortung in ihre Geschäftsstrategien zu integrieren, um innovative und hochwertige Produkte zum Nutzen von Mensch und Gesellschaft zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben und nachhaltige Werte für ihre Stakeholder und die Communitys zu schaffen.

