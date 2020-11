Vungle nomeia Jeremy Bondy como CEO

SÃO FRANCISCO, 9 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Vungle (www.vungle.com), uma plataforma líder de monetização em aplicativos e anúncios móveis, anunciou hoje a indicação de Jeremy Bondy como CEO. Bondy, anteriormente COO da Vungle, sucede Rick Tallman, que passa a ocupar o cargo de consultor estratégico da Vungle.

Tallman ingressou na empresa como COO em 2015 e foi nomeado CEO em 2017. Sob a visão e liderança de Tallman, a Vungle teve um crescimento substancial e está posicionada como uma empresa líder no mercado de aplicativo móvel. Ele conduziu a empresa em sua aquisição bem-sucedida de 2019 pela Blackstone, bem como sua recente compra da empresa pioneira em otimização de marketing baseada em aprendizado de máquina, a AlgoLift.

Bondy, que ingressou na Vungle em 2014, ocupou vários cargos sênior de vendas e operacionais na empresa, mais recentemente como COO. Durante sua gestão, Bondy foi responsável por estabelecer e aumentar a organização comercial global da Vungle, estabelecendo equipes experientes e consolidadas em Berlim, Londres, Pequim, Seul, Singapura, Tóquio, Nova York e Los Angeles.

"Durante muitos anos, Jeremy foi um contribuidor fundamental para o sucesso da Vungle e é uma honra passar o controle para ele", disse Rick Tallman, ex-CEO da Vungle. "Seu trabalho na liderança da expansão global da empresa, associado ao seu conhecimento incomparável dos negócios, clientes, pessoas e cultura da Vungle, o tornam a pessoa ideal para liderar a empresa em sua próxima fase".

"Estou honrado em assumir a função de CEO. A Vungle tem muitas oportunidades empolgantes de crescimento futuro, e estou ansioso para orientar nossa equipe de classe mundial na criação do pacote de ferramentas líder do setor para ajudar os desenvolvedores de aplicativos móveis a maximizar o valor de seus negócios", disse Jeremy Bondy, o novo CEO da Vungle. "Em nome de toda a organização Vungle, quero expressar minha gratidão a Rick por suas contribuições inestimáveis para o sucesso histórico da empresa e, pessoalmente, por sua orientação na preparação para esta função. Aguardo com expectativa sua parceria contínua com a empresa e desejo-lhe tudo de bom."

Sobre a Vungle:

A Vungle é o guia confiável para crescimento e engajamento, e transforma a maneira como as pessoas descobrem e utilizam os aplicativos. Os desenvolvedores de aplicativos móveis se associam à Vungle para monetizar seus aplicativos através de experiências de publicidade inovadoras em aplicativos, elaboradas com criatividade e impulsionadas pelo desempenho. Os anúncios da Vungle, otimizados por dados, são exibidos em mais de um bilhão de dispositivos únicos para promover o engajamento e aumentar o retorno para anunciantes e editores, que incluem desde estúdios independentes até marcas de grande porte, como Rovio, Pandora e Microsoft. A empresa tem sede em São Francisco e escritórios em todo o mundo, em Nova York, Los Angeles, Londres, Berlim, Pequim, Tóquio, Seul, Singapura.

Para mais informações, acesse vungle.com ou siga a empresa no Twitter @Vungle.

