Vœux du Nouvel An chinois de la province du Guangdong

GUANGZHOU, Chine, 23 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Bonne année du Nouvel An chinois !

GDToday a invité le gouverneur de la province du Guangdong, Wang Weizhong, et les consuls généraux étrangers des cinq continents basés à Guangzhou à adresser leurs meilleurs vœux au monde entier dans différentes langues.

Chinese New Year's greetings from China's Guangdong

Dans le calendrier traditionnel chinois, le Nouvel An lunaire chinois, ou Festival du printemps, célèbre le début d'une nouvelle année. L'année 2023 est l'Année du Lapin. Dans la culture chinoise, le lapin symbolise la chance, la longévité et la fertilité.

Au Nouvel An chinois, chacun envoie ses vœux de Nouvel An aux membres de sa famille et à ses amis en Chine et à l'étranger.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1987717/2023.mp4

