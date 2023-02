VVDN procède à plusieurs développements de ses activités dans le secteur manufacturier pour répondre à l'augmentation des activités mondiales

GURUGRAM, Inde, 20 février 2023 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, un fournisseur mondial de services et de solutions numériques, d'ingénierie et de fabrication, ne cesse d'étendre son implantation industrielle en mettant l'accent sur l'intégration verticale et la fabrication dirigée par la conception.

Les sept usines de fabrication de VVDN, six à Manesar, dans le Haryana et une à Pollachi, dans le Tamil Nadu, abritent les huit meilleures lignes de fabrication de métaux légers, une usine de moulage par injection, de moulage haute pression, d'extrusion, d'emboutissage de métaux, d'assemblage de produits et des laboratoires de certification d'environnement/de fiabilité des produits. Le vaste portefeuille de produits de VVDN comprend des produits de vision, dont des caméras alimentées par l'IA, des caméras de surveillance, des systèmes de vision automobile, des systèmes avancés d'aide à la conduite, des systèmes d'infodivertissement et des groupes automobiles, des unités radio 5G, des antennes 4G/5G, des points d'accès Wi-Fi 6/6E et Wi-Fi 7, des radios de liaison terrestre, des terminaux de réseau optique, des commutateurs, des écouteurs et des articles vestimentaires, des serveurs HPC/Telecom, des ordinateurs portables, des tablettes, des bornes de recharge de VE, des systèmes d'infodivertissement, etc.

Les ajouts récents à l'infrastructure de VVDN sont la nouvelle usine de fabrication à Pollachi, dans le Tamil Nadu, ainsi qu'une usine dédiée à la fabrication et à l'assemblage d'antennes à Manesar. L'usine de Pollachi est le précurseur d'une énorme usine de fabrication de 40 hectares que VVDN installera à Pollachi conformément au protocole d'entente signé avec le gouvernement du Tamil Nadu et l'engagement d'investir 100 millions de dollars au cours des cinq prochaines années dans le pays.

La force unique de VVDN en matière de conception et de fabrication intégrées pour les produits de haute technologie permet aux grands clients mondiaux de travailler avec VVDN pour la conception et la fabrication de leurs produits. Les principales régions commerciales de VVDN sont l'Amérique du Nord, l'Inde, le Canada, le Japon, la Corée du Sud et l'Europe. Au cours des trois prochaines années, VVDN prévoit d'accroître sensiblement ses exportations dans ces régions.

L'entreprise a déclaré que sa stratégie d'intégration verticale lui a donné un avantage concurrentiel unique. Grâce à ses capacités d'assemblage de circuits imprimés, de mécanique, d'outillage et de moulage, de PTS complet, la certification de pré-conformité est en mesure de fabriquer en masse les produits avec une augmentation de la valeur ajoutée locale de la nomenclature pouvant aller jusqu'à 40 %-50 %. L'entreprise fabrique avec succès des produits pour les marchés mondiaux.

Puneet Agarwal, PDG de VVDN Technologies, a déclaré : « Avec beaucoup de potentiel commercial, nous nous efforçons d'améliorer continuellement notre infrastructure en termes de fabrication axée sur la conception afin de servir nos clients internationaux et leurs demandes locales. Nous allons de l'avant avec l'intégration verticale et, jusqu'à présent, nous avons intégré avec succès les services d'essais, de mécanique, d'assemblage de circuits imprimés et d'ingénierie. Nous travaillons également sur notre projet d'ajouter la fabrication des circuits imprimés dans les 1 à 2 prochaines années. Ces expansions de l'infrastructure sont les bases pour assurer une livraison de produits de premier ordre qui répond aux normes mondiales en matière de qualité et d'efficacité. La forte capacité de conception et de fabrication de VVDN nous distingue et fait de l'entreprise un choix naturel pour les clients du monde entier. »

Grâce à ses capacités de fabrication et d'ingénierie en pleine croissance, VVDN a l'intention d'étendre sa base aux clients internationaux dans toutes les régions, y compris l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique.

À propos de VVDN

VVDN est une société d'ingénierie et de fabrication de produits axée sur la conception et la fabrication de produits de bout en bout sur plusieurs marchés verticaux technologiques (5G, DataCenter, Networking and Wi-Fi, Vision, Automotive, IoT, Cloud & Apps). Le siège social de VVDN en Inde est situé à Gurgaon, en Inde, et son siège social en Amérique du Nord est situé à San Jose, en Californie, aux États-Unis. VVDN sert des clients mondiaux dans plusieurs régions, dont les États-Unis, le Canada, l'Europe, l'Inde, le Vietnam, la Corée et le Japon. VVDN dispose de 11 centres d'ingénierie de pointe en Inde et dans le monde entier, et de 7 usines de fabrication situées à Manesar, Gurgaon et Pollachi, Tamil Nadu, en Inde, qui comprennent une usine SMT, une usine de moulage et d'outillage, une usine de moulage sous pression, une usine d'assemblage d'antennes, une installation de fabrication de tôle, une usine d'assemblage de produits et des laboratoires de certification de produits. Les installations d'ingénierie et de fabrication de VVDN sont entièrement compilées pour développer et fabriquer des produits d'entreprise, grand public, industriels et automobiles.

