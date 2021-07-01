Ввод в массовую эксплуатацию: Yutong Xiaoyu 2.0 получил премию Red Dot Award 2021

Технология передачи 5G V2X позволяет избежать ненужных остановок благодаря взаимодействию между транспортным средством и светофорами. Подобно победе ALPHA GO, благодаря множеству радаров, встроенных внутри автомобиля, Xiaoyu 2.0 представляет собой идеальное сочетание вычислительной стратегии, тормозного расстояния, синхронизации и равномерного хода.

В Xiaoyu 2.0 используется комплексное решение как для программного, так и для аппаратного обеспечения, которое обеспечивает эффективность автономного вождения в сложных условиях окружающей среды. Xiaoyu 2.0 полагается не на инфраструктуру, а на единый автомобильный интеллект, вычислительная мощность которого составляет более 500 TOPS и обеспечивает высококлассную бесперебойную эксплуатацию Xiaoyu 2.0.

Футуристический дизайн Xiaoyu вдохновлен космическими кораблями. Инженерные и эстетические параметры в полной мере сочетаются с большими иллюминаторами и расположением лазерного радара и линз.

Массовые продажи Xiaoyu 2.0 начались в Гуанчжоу, Нанкине, Санше, Чанше и Чжэнчжоу. Реализация проекта длилась более 700 дней, в результате чего было совершено 360 тысяч поездок по 7,1 миллиона километров открытых дорог. Xiaoyu 2.0 также является первым в Китае автономным автобусом, прошедшим испытания на взлетной полосе аэропорта Чанша.

Yutong может стать одним из первых игроков в сфере новой энергетики и Интеллектуального Интернета. На данный момент компания Yutong успешно освоила пять важнейших технологий, включая интегрированное восприятие, планирование и принятие решений, параметры исполнения, платформу суперкомпьютерных вычислений и облачного управления на борту автобуса. В 2020 году компания Yutong приложила огромные усилия для формирования лучшей в мире высококвалифицированной команды инженеров по автономному вождению, что непосредственно привело к лучшим результатам эксплуатации Xiaoyu 2.0.

В 2020 году выпуск платформы интеллектуального вождения WitGo также стал реальным решением проблем дорожного движения на городском уровне. Компания WitGo способна полностью обеспечить общественный транспорт интеллектуальными транспортными средствами, интеллектуальными дорогами, автономными терминалами, автономной системой зарядки, интеллектуальными автобусными остановками и облачной платформой управления. Таким образом, Yutong может получить большой импульс в области интеллектуального и автономного вождения в новую эпоху 5G.

В перспективе автономное вождение — это тенденция развития автомобилестроительной отрасли. Yutong будет способствовать реализации интеллектуального дорожного движения с помощью Xiaoyu 2.0, который, несомненно, вложил новое значение в понятие «автономный автобус». Благодаря более чем 50-летнему опыту работы в секторе общественного транспорта, наработке важнейших технологий, особенно в научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках автобусов, проектированию интеллектуальных систем вождения, а также полномасштабному присутствию на рынке, компания Yutong занимает лидирующие позиции в отрасли по всему миру.

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