Colocado em operação em larga escala: Xiaoyu 2.0 da Yutong é premiado na Red Dot 2021

Utilizando a tecnologia de transmissão 5G V2X, as paradas desnecessárias são evitadas pelas interações entre veículo e semáforo. Assim como o triunfo do ALPHA GO, com uma variedade de radares embutidos no interior do veículo, o Xiaoyu 2.0 é a entrega perfeita em termos de estratégia de computação, distância de frenagem, sincronismo e suavidade.

O Xiaoyu 2.0 adotou uma solução completa de software e hardware, o que simplifica muito sua eficiente direção autônoma para atender às necessidades complexas de transporte em todas as condições climáticas. O Xiaoyu 2.0 não depende de infraestrutura, mas a inteligência de um único veículo, com mais de 500 TOPS de potência computacional incorporada, permite que o Xiaoyu 2.0 execute uma operação superior e suave.

O Xiaoyu tem um visual futurista inspirado em naves espaciais. Os aspectos de engenharia e estética são inteligentemente conciliados por janelas amplas e pelo mapeamento de radar a laser e lentes.

O Xiaoyu 2.0 entrou na fase de distribuição em grande escala em Guangzhou, Nanjing, Sansha, Changsha e Zhengzhou. A implementação já dura mais de 700 dias, atingindo 360 mil viagens e 7,1 milhões de quilômetros de operação em estradas abertas. O Xiaoyu 2.0 é também o primeiro ônibus autônomo da China submetido a testes de asfalto no aeroporto de Changsha.

A Yutong pode ser a primeira participante no campo da nova energia e da Internet of Intelligence. Até o momento, a Yutong dominou firmemente cinco tecnologias essenciais, incluindo percepção integrada, decisão e planejamento, parâmetros de execução, plataforma de supercomputação em ônibus e plataforma de controle em nuvem. Em 2020, a Yutong dedicou grandes esforços para formar sua melhor equipe de engenharia de direção autônoma do mundo e isso resultou diretamente no excelente desempenho do Xiaoyu 2.0.

Em 2020, o lançamento da marca de tráfego inteligente WitGo também tornou-se a solução real para problemas de tráfego em nível de cidade. A WitGo poderia suportar perfeitamente todo o tráfego público com veículos inteligentes, estradas inteligentes, terminais não tripulados, sistema de carregamento autônomo, além de parada de ônibus inteligente e plataforma de controle em nuvem. Portanto, a Yutong pode ganhar mais impulso em direção inteligente e autônoma na nova era do 5G.

Olhando para o futuro, a direção autônoma é a tendência de desenvolvimento do setor automotivo. A Yutong realmente promoverá a materialização do tráfego inteligente por meio do Xiaoyu 2.0, que, sem dúvida, redefiniu o conceito de ônibus autônomo. Com mais de 50 anos de desenvolvimento no setor de transporte público, acúmulo de tecnologia essencial, especialmente em P&D de ônibus de nova energia, concepção da direção inteligente, bem como operação comercial completa, a Yutong tem assumido a posição de liderança no setor em todo o mundo.

