Mise en exploitation à grande échelle : Yutong Xiaoyu 2.0 a remporté le Red Dot Award 2021

La fusion de l'intelligence et du design esthétique est peut-être la raison pour laquelle Xiaoyu 2.0 a remporté le prix Red Dot.

Avec la technologie de transmission 5G V2X, les suspensions inutiles sont évitées par les interactions entre le véhicule et le feu de circulation. Tout comme la victoire d'ALPHA GO, sur une variété de radars intégrés à l'intérieur du véhicule, Xiaoyu 2.0 est le résultat parfait de la stratégie informatique, de la distance de freinage, du timing et de la douceur.

Xiaoyu 2.0 a adopté une solution complète pour le logiciels et le matériel, ce qui facilite grandement sa puissante conduite autonome afin de répondre aux besoins complexes du transport par tous les temps. Xiaoyu 2.0 ne repose pas sur l'infrastructure, mais sur l'intelligence du véhicule, qui avec plus de 500 TOPS de puissance de calcul intégrés permettent à Xiaoyu 2.0 d'avoir un fonctionnement superbe et en douceur.

La Xiaoyu a un look futuriste inspiré des vaisseaux spatiaux. Les facteurs techniques et esthétiques sont intelligemment conciliés par un hublot de taille importante ainsi que la cartographie produite par le radar laser et la lentille.

Xiaoyu 2.0 est entré dans la phase de distribution massive à Guangzhou, Nanjing, Sansha, Changsha et Zhengzhou. La réalisation a duré plus de 700 jours, atteignant 360 000 courses et 7,1 millions de kilomètres d'opérations pour les routes ouvertes. Xiaoyu 2.0 est également le premier bus autonome de Chine qui fait l'objet d'essai sur le tarmac de l'aéroport de Changsha.

Yutong est peut-être le premier acteur dans le domaine des nouvelles énergies et de l'Internet de l'Intelligence. À ce jour, Yutong maîtrise fermement cinq technologies essentielles, notamment la perception intégrée, la décision et la planification, les paramètres d'exécution, la plate-forme de super informatique sur bus et la plate-forme de contrôle en cloud. En 2020, Yutong a déployé de grands efforts pour constituer sa meilleure équipe d'ingénierie de conduite autonome au monde, ce qui a directement abouti aux meilleures performances de Xiaoyu 2.0.

En 2020, la sortie de la marque de trafic intelligent WitGo est également devenue la véritable solution aux problèmes de circulation dans les villes. WitGo pourrait parfaitement prendre en charge l'intégralité du trafic public avec des véhicules intelligents, des routes intelligentes, des terminaux sans pilote, un système de recharge autonome, un arrêt de bus intelligent et une plate-forme de contrôle en cloud. Yutong peut donc prendre un meilleur élan sur la conduite intelligente et autonome dans la nouvelle ère de la 5G.

Pour l'avenir, la conduite autonome est la tendance de développement de l'industrie automobile. Yutong doit véritablement promouvoir la réalisation d'un trafic intelligent via Xiaoyu 2.0, qui a sans aucun doute redéfini le bus autonome. Avec le développement sur 50 ans dans le secteur des transports publics, l'accumulation de technologies essentielles, en particulier dans la R&D de bus à énergie nouvelle, la mise en place précoce de la conduite intelligente, ainsi que l'exploitation commerciale complète, Yutong a pris une position de leader mondial dans le l'industrie.

