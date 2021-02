VW Caminhões e Ônibus inicia as celebrações de seus 40 anos

A montadora iniciou suas atividades com apenas dois modelos de caminhões: o VW 11.130 e o VW 13.130, ambos fabricados em São Bernardo do Campo (SP). Hoje sua linha para o transporte de cargas vai de caminhões de 3,5 a 125 toneladas de peso bruto total, com três famílias VW - Delivery, Constellation e Meteor - , além dos MAN TGX. A VWCO desenvolveu também uma linha completa para o transporte de passageiros, com chassis Volksbus para os mercados de ônibus rural, urbano, fretamento, rodoviário e escolar. Os produtos são montados na moderna fábrica de Resende (RJ), e parte deles também na filial da empresa em Querétaro, no México.

"Celebrar ao longo deste ano o quadragésimo aniversário é um orgulho para todos nós da VWCO, uma marca essencialmente criada por brasileiros para o mundo todo. Ao longo desses anos, sob medida, desenvolvemos e produzimos veículos que se tornaram verdadeiros ícones do transporte, e criamos um modelo até hoje inovador de produção, o Consórcio Modular. Seguimos entregando o melhor para os nossos clientes, sempre com o slogan 'Menos, você não quer; mais, você não precisa'. E acreditamos que nosso futuro será brilhante", diz Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Ao longo dessas quatro décadas, a VWCO produziu alguns dos maiores sucessos do mercado brasileiro de veículos comerciais, como as famílias de caminhões Delivery e Constellation, líderes em seus segmentos. A fábrica de Resende tornou-se também um polo exportador para países da América Latina, África e Oriente Médio, levando os produtos VWCO a cerca de 30 mercados internacionais. Desde o começo, a empresa já oferecia o que os consumidores reconhecem como os pontos fortes da marca: a cabine avançada e confortável, a busca de soluções de engenharia inovadoras, o atendimento ao cliente sob medida, pós-vendas eficiente e a melhor relação custo-benefício.

Modelo de produção exclusivo

Criado juntamente com a fábrica de Resende, que em novembro próximo completará 25 anos de operação, o Consórcio Modular é o modelo de produção da VWCO em que a fabricante de veículos comerciais delega a responsabilidade de montagem em sua fábrica a sete fornecedores ali chamados de parceiros. Essa inovação contribuiu para a montadora focar no desenvolvimento e controle de qualidade dos seus produtos. Inicialmente concebida para produzir 150 veículos por dia em dois turnos, a fábrica hoje tem capacidade instalada de até 100 mil unidades por ano.

O foco da Volkswagen Caminhões e Ônibus é na satisfação do cliente final. Além do desenvolvimento de produtos com sua Engenharia também localizada em Resende, a empresa cuida dos testes de qualidade que contemplam segurança e conformidade com os padrões mundiais do Grupo Volkswagen. Uma rede de concessionários e importadores com cerca de 350 pontos de venda espalhados por dois continentes faz a distribuição de seus produtos.

Veículos elétricos

A VW Caminhões e Ônibus também deu um grande passo na viabilização da mobilidade elétrica para a produção dos primeiros caminhões elétricos brasileiros com a criação do inédito e-Consórcio. É a primeira vez no mundo que uma marca prevê desde a montagem até a infraestrutura de recarga e gerenciamento de ciclo de vida da bateria desses caminhões, alavancando o comprometimento de toda a cadeia de fornecedores de maneira tão integrada.

A Ambev e a VW Caminhões e Ônibus oficializaram acordo para entrega dos 100 primeiros caminhões elétricos e-Delivery. A partir do segundo semestre deste ano, os veículos distribuirão as bebidas da Ambev utilizando energia totalmente limpa pelas ruas de São Paulo e Rio de Janeiro. O acordo faz parte do compromisso da companhia de ter 1.600 caminhões Volkswagen elétricos na sua frota parceira até 2023, um dos maiores anúncios do tipo no mundo.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 35 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.

Sobre o GRUPO TRATON

A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2019, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 242.000 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.700 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2019. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.



Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1434714/Volkswagen_Caminhoes_e_Onibus_packshot.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

SOURCE Volkswagen Caminhões e Ônibus