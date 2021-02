VWCO avança em nacionalização e anuncia investimento de R$ 8 milhões no Centro de Distribuição de Peças de Vinhedo

O setor de Peças e Acessórios é responsável por enviar e comercializar peças e componentes de reposição para abastecer a rede de mais de 140 concessionárias em todo o Brasil, além dos cerca de 30 países para os quais a empresa exporta seus veículos. Os números impressionam: anualmente mais de 4 milhões de peças são embaladas, num universo de mais de 32 mil itens disponíveis.

Linhas completa de Peças e Acessórios contribuem para o sucesso dos novos extrapesados – A Volks GreenLine, linha de peças remanufaturadas da VWCO, apresenta itens como motores, cabeçotes, turbocompressores, injetores de combustíveis, sincronizadores de transmissão e kits de embreagem, que compõem o portfólio de produtos e soluções no pós-vendas. A oferta desses produtos tem foco na redução do TCO e estimula ações de sustentabilidade no mercado.

Já a linha de lubrificantes Almax, comercializada na rede de concessionários, traz o Almax Premium Lubrificante Original 10W40, formulado especialmente para caminhões e ônibus Volkswagen que utilizam motores D08 e D26. Sua composição 100% sintética é ideal para motores a diesel de trabalho pesado, oferecendo alta performance na proteção contra o desgaste e proporcionando maior economia de manutenção. Sua tecnologia de aditivação ativa potencializa o desempenho de proteção contra a corrosão por ácidos, depósitos e atrito, aumentando significativamente a vida útil dos principais componentes do motor.

Outra novidade da linha Almax é a nova plataforma Almax Mais 2.0, uma inovação no já conhecido programa de relacionamento de lubrificantes Almax, que agora terá também um aplicativo para facilitar o acesso de clientes e vendedores às diversas vantagens e prêmios.

Os Kits Sob Medida também estarão disponíveis para a nova linha de caminhões VW, com itens importantes para a manutenção do seu veículo e um portfólio completo para que o cliente possa fazer a manutenção, sem precisar trocar toda a peça do caminhão.

Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 35 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.

A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2019, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 242.000 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.700 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2019. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.



