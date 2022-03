Výkonná IP konzultantka spoločnosti Midea Group Sally Wangová menovaná za jednu z 15 najlepších interných IP poradcov roku 2022 v rebríčku ALB China Top 15

„Je vzrušujúce, že spoločnosť Thomson Reuters Asian Legal zaradila Sally Wang do rebríčka „ALB China Top 15 IP In-House Counsel", povedala Marianna Zhao, produktová riaditeľka spoločnosti Midea. „Sally má hlboké vedomosti o uplatňovaní ochranných známok a silnú prax v tejto oblasti. Právny tím so svojimi odbornými znalosťami a skúsenosťami v oblasti duševného vlastníctva výrazne podporuje rýchly rozvoj zahraničného podnikania spoločnosti Midea Group. Úspech Sally tiež plne odráža profesionalitu nášho globálneho tímu talentov."

Sally Wang je zodpovedná za ochranné známky, autorské práva a domény spoločnosti Midea Group, vrátane licencovania ochranných známok, autorizácie a riadenia rizík v elektronickom obchode, zámorskej distribúcii a OEM obchode, ako aj za globálnu registráciu ochranných známok a správu portfólia. V posledných rokoch sa spoločnosť Midea Group zúčastnila mnohých seminárov a programov týkajúcich sa duševného vlastníctva s cieľom podporiť medzinárodný obraz Číny v oblasti posilňovania ochrany duševného vlastníctva.

Spoločnosť Midea Group sa zaviazala budovať inovačné možnosti orientované na budúcnosť a výhody škálovania výskumu a vývoja s globálnou sieťou výskumu a vývoja s cieľom zlepšiť usporiadanie výskumu a vývoja a inovačné mechanizmy. Inovácie sú jednou z našich základných hodnôt, a preto spoločnosť Midea Group investovala v roku 2021 3,5 % svojich ziskov do výskumu. Midea Group Co., Ltd. dnes spolupracuje s viac ako 16 000 pracovníkmi v oblasti výskumu a vývoja a s viac ako 300 poprednými akademickými pracovníkmi a skúsenými odborníkmi po celom svete a vlastní viac ako 100 000 patentových skupinových prihlášok. Podľa rebríčka držiteľov patentov „The IFI Claims 2021 Global 250" spoločnosť Midea Group tiež podala na celom svete viac ako 38 494 patentových skupín, čím sa v roku 2021 stala 3. najväčším držiteľom patentov na svete.

O spoločnosti Midea Group Co., Ltd.

Spoločnosť Midea Group, s víziou „uvádzania skvelých inovácií do života", už 54 rokov od svojho založenia presadzuje filozofiu vytvárania lepšieho života s technológiami. Dnes sa spoločnosť Midea vyvinula na sci-tech konglomerát, ktorý sa špecializuje na podnikanie v oblasti inteligentných domácností, priemyselné technológie, stavebné technológie, robotiku a automatizáciu a podnikanie v oblasti digitálnych inovácií. Za posledných päť rokov sa investovalo takmer 45 miliárd juanov do výskumu a vývoja, s 35 centrami výskumu a vývoja a 35 hlavnými výrobnými základňami na svete. Naše produkty a služby prinášajú výhody približne 500 miliónom spotrebiteľov vo viac ako 200 krajinách a regiónoch.

