VyOS annonce la disponibilité sur les stations avancées AWS et les plateformes de cloud privé Azure Stack Hub

POWAY, Californie, 9 février 2023 /PRNewswire/ -- VyOS Networks Corporation a annoncé la disponibilité générale du routeur universel VyOS sur les plateformes de cloud privé AWS Outposts et Microsoft Azure Stack Hub.

« La demande de cloud privé et hybride croît en raison de multiples facteurs, de questions purement techniques, comme la latence de réponse, aux questions juridiques et politiques, comme la réglementation en matière de résidence des données. La prise en charge des réseaux cloud multi-cloud fait partie de notre stratégie cloud et cet ajout permettra à nos clients d'augmenter considérablement leur ROI », a déclaré Taras Pudiak, directeur de la technologie cloud chez VyOS Networks Corporation.

« Désormais, les clients peuvent tirer parti, de manière rapide et économique, des capacités VyOS dans leurs réseaux multi-cloud hybrides », a expliqué Fernando Maidana, ingénieur senior en réseau cloud.

À propos de VyOS

VyOS est un système d'exploitation réseau open-source. Son slogan est « un routeur universel », car il est compatible avec plusieurs scénarios de déploiement et plusieurs rôles : le matériel à nu, des petites cartes aux grands serveurs, toutes les plateformes de virtualisation populaires, y compris VMware, KVM et Microsoft Hyper-V, et le support multicloud des principaux hypercalculateurs comme Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud et Oracle Cloud Infrastructure.

VyOS prend en charge plusieurs protocoles de routage dynamique via FRRouting, divers protocoles VPN et d'autres fonctions de routage et de sécurité du réseau, disponibles via une CLI à état unifié et une API HTTP pour l'automatisation de la gestion.

À propos de VyOS Networks Corporation

VyOS Networks Corporation est une société fondée par les fondateurs du projet VyOS Platform qui se concentre sur le développement de solutions de réseau open-source.

