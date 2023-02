VyOS anuncia disponibilidade nas plataformas de nuvem privada AWS Outposts e Azure Stack Hub

POWAY, Califórnia, 9 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A VyOS Networks Corporation anunciou a disponibilidade geral do Roteador Universal VyOS nas plataformas de nuvem privada AWS Outposts e Microsoft Azure Stack Hub.

"A demanda por soluções de nuvem privada e híbrida está crescendo devido a vários fatores, desde questões puramente técnicas, como a latência da resposta, até questões de ordem legal e política, como os regulamentos de localização de dados. O apoio a redes multinuvem faz parte de nossa estratégia para soluções em nuvem, e esta adição permitirá que nossos clientes aumentem significativamente o retorno de seus investimentos", disse Taras Pudiak, diretor de tecnologia em nuvem da VyOS Networks Corporation.

"Os clientes já podem usar os recursos do VyOS em suas redes híbridas multinuvem, de uma maneira rápida e econômica", disse Fernando Maidana, engenheiro superior de rede em nuvem.

Sobre o VyOS

O VyOS é um sistema operacional de rede de código aberto. Com o slogan "Um roteador universal", o sistema possibilita vários cenários e funções de implantação: instalação limpa de hardware, desde pequenas placas até grandes servidores; todas as grandes plataformas de virtualização, incluindo a VMware, a KVM e a Microsoft Hyper-V; e serviço multinuvem para grandes hiperescaladores como a Amazon Web Services, o Microsoft Azure, o Google Cloud e a Oracle Cloud Infrastructure.

O VyOS é compatível com diversos protocolos de roteamento dinâmico via FRRouting, vários protocolos de VPN e outros recursos de roteamento e segurança de rede, disponíveis por meio de uma Interface de Linha de Comando unificada com informação de estado e de uma API de HTTP para automação de gerenciamento.

Sobre a VyOS Networks Corporation

Focada no desenvolvimento de soluções de rede de código aberto, a VyOS Networks Corporation é uma empresa criada pelos fundadores do projeto VyOS Platform.

Contatos para a imprensa:

Yuriy Andamasov,

Diretor executivo

vyos.io

E-mail: [email protected]

Telefone: +16194320570

FONTE VyOS Networks Corporation

SOURCE VyOS Networks Corporation