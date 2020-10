Vype e a banda The Fratellis lançam concurso global para dar uma oportunidade exclusiva a artistas e bandas promissores

Este concurso exclusivo e imperdível oferece a chance de ganhar um contrato mundial para lançar um single pela Cooking Vinyl Records, que já trabalhou com grandes nomes como The Fratellis, The Prodigy, The Psychedelic Furs e Passenger. Este prêmio único também inclui uma sessão de estúdio para gravar o single vencedor do artista ou da banda, que será mixado pelo famoso produtor e mixador de Los Angeles, Tony Hoffer.

O vencedor também terá a oportunidade de trabalhar com os próprios The Fratellis, incluindo um encontro individual com a banda através de uma masterclass on-line e uma participação incrível que dinheiro nenhum pode comprar no show virtual da banda! Para participar, os novos talentos são convidados a enviar suas faixas pela página do Instagram @Vype_worldwide. As seleções inicial e final serão feitas pelos The Fratellis.

Toda a experiência passará por um processo de marketing profissional, incluindo a criação de um videoclipe da música do talento desconhecido. Além disso, um vídeo mostrando os bastidores com os The Fratellis será compartilhado nas redes sociais da banda e da Vype para o mundo ver.

"A Vype se empenha para criar momentos únicos de inspiração e criatividade, e estamos entusiasmados em lançar uma competição como esta para dar a um felizardo talento esta oportunidade única! Inspirar e permitir que os artistas realizem seus sonhos é algo em que realmente acreditamos e estamos ansiosos para trabalhar em colaboração com os The Fratellis", disse Elly Criticou, diretora da Vapour Category da BAT.

The Fratellis é uma banda de rock escocesa de Glasgow, formada em 2005 e ganhadora de vários discos de platina. A banda é formada pelo vocalista e guitarrista Jon Fratelli, pelo baixista e backing vocal Barry Fratelli e pelo baterista e backing vocal Mince Fratelli. Eles anunciaram que seu sexto álbum de estúdio, intitulado Half Drunk Under a Full Moon, será lançado no dia 9 de abril de 2021, juntamente com uma turnê no Reino Unido e na Europa.

O concurso vai até o dia 28 de outubro e as inscrições devem ser feitas pelo Instagram da Vype (@Vype_worldwide). Certifique-se de ler os termos e condições (e também o Aviso de Privacidade) antes de começar, que você pode encontraraqui.

