Vype y The Fratellis lanzan un concurso mundial que ofrece a los artistas y bandas más prometedoras la oportunidad de su vida

Y, como un detalle no menor, este exclusivo concurso ofrece la oportunidad de firmar un contrato internacional para el lanzamiento de un sencillo con la disquera Cooking Vinyl, que ha trabajado con grandes artistas como The Fratellis, The Prodigy, The Psychedelic Furs y Passenger, entre otros. Este premio único también incluye una sesión de estudio para grabar el sencillo del artista o la banda ganadora, con la mezcla de sonido a cargo de Tony Hoffer, famoso productor y mixer radicado en Los Ángeles.