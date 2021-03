Výsledky po pěti letech klinické studie Gore REDUCE prokazují, že uzavření PFO pomocí okluderu GORE® CARDIOFORM Septal Occluder zajišťuje dlouhodobé snížení rizika opakovaného výskytu ischemické příhody

- Studie REDUCE publikovaná v časopise New England Journal of Medicine (NEJM), ukazuje největší snížení výskytu opakování ischemických příhod u PFO všech velikostí ve srovnání se samotnou terapií. *,¹

- Z dlouhodobých výsledků vyplývá, že pacienti mohou okluderu GORE® CARDIOFORM Septal Occluder důvěřovat, protože bezpečně a efektivně uzavírá defekt.

FLAGSTAFF, Arizona, 13. března 2021 /PRNewswire/ -- Společnost W. L. Gore & Associates (dále jen Gore), dnes oznámila, že dlouhodobé výsledky sledování po studii Gore REDUCE Study publikované v březnovém vydání časopisu The New England Journal of Medicine (NEJM), vyzdvihují přednosti uzavření patent foramen ovale (PFO). Rozšířená data z následného sledování dále podporují využití okluderu GORE CARDIOFORM Septal Occluder v dlouhodobé prevenci opakování ischemické příhody.