Výstava BRILIANPRENEUR UMKM EXPO(RT) 2022 připraví 500 malých podniků na úspěch na globálním trhu

JAKARTA, Indonésie, 17. prosince 2022 /PRNewswire/ -- PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk (IDX: BBRI) uvádí BRILIANPRENEUR UMKM EXPO(RT) 2022 v hybridním formátu. Letošní ročník se setkává s vřelým přijetím jak virtuální výstavy, probíhající ve dnech 1. až 31. prosince 2022, tak i offline části, která ve dnech 14. až 18. prosince 2022 představuje 502 vybraných produktů indonéských MSME (mikro, malých a středních podniků) v kongresovém centru v Jakartě.

Left to Right: Catur Budi Harto, Vice President Director BRI; Teten Masduki, Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Indonesia; Sandiaga Uno, Minister of Tourism and Creative Economy of Indonesia; Sunarso, President Director BRI; and Amam Sukriyanto, Director of Small and Medium Business BRI.

Plně interaktivní zážitek si mohou zájemci vychutnat na adrese https://brilianpreneur.com/virtual. Všechny výrobky MSME vystavené na offline akci lze vidět také na virtuální výstavě. Prostřednictvím odkazů na platformy elektronického obchodu si mohou návštěvníci tyto produkty také hned zakoupit.

„Mikro, malé a střední podniky dlouhodobě podporujeme prostřednictvím hnutí Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Národní hnutí hrdosti na indonéské výrobky), které umožňuje vybraným MSME prezentovat svou nejlepší produkci na mezinárodních výstavách. Jakožto rozvojová agentura jsme jim také zpřístupnili online i osobní školicí programy, které jim pomohou zůstat na špičce oboru a těžit více výhod z mezinárodních trhů," uvedl generální ředitel BRI Sunarso.

Samotná akce navíc zahrnuje takové aktivity, jako jsou setkání pro vyhledávání obchodních partnerů, koučovací sezení, udělování cen pro MSME, tržiště a nakupování naživo. Cílem letošní akce je navýšit objem exportních kontraktů ze 72 na 75 milionů dolarů.

Vytrvalá práce MSME pro vítězství na globální scéně

500 MSME zařazených do výstavy bylo vybráno ve 22 indonéských provinciích na základě kritérií pro mezinárodní standardy včetně designu výrobků, inovací, sociálního dopadu a udržitelnosti, hodnoty vývozu a dosažených výsledků.

Na výstavě BRILIANPRENEUR UMKM EXPO(RT) 2022, která oživuje indonéskou kulturu a usiluje o udržitelnost, doplní standardní kategorie, jako jsou bydlení a dekorace, potraviny a nápoje nebo doplňky a móda, také dvě nové kategorie výrobků – digitální technologie a wellness.

Mezi špičkami z kategorie potravin a nápojů najdeme i společnost Yammy Babeh, která se programu účastní již od roku 2019. Zakladatelka společnosti, Bunda Elis, se svěřila, že podpora BRI přispěla k téměř 90 % jejich celkového vývozu.

„Tento program zvýšil naši produktivitu, a to i v době pandemie. V březnu 2020 jsme realizovali první exportní zakázky do Austrálie, v listopadu pak do Kanady. Díky podpoře BRI jsme vystavovali naše výrobky na mnoha mezinárodních výstavách včetně Indie, Mexika, Hongkongu a Malajsie," říká Bunda Elis.

Další informace najdete na stránce http://brilianpreneur.com

