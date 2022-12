BRILIANPRENEUR UMKM EXPO(RT) 2022 aumenta 500 MPMEs para conquistar o mercado global

JACARTA, Indonésia, 16 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- PT Bank Rakyat Indonésia (BRI) Tbk (IDX: BBRI) apresenta a BRILIANPRENEUR UMKM EXPO(RT) 2022 em um formato híbrido. O evento deste ano recebeu uma recepção calorosa desde o início da exposição virtual de 1º a 31 de dezembro de 2022, bem como do evento off-line apresentando 502 produtos curados de MPMEs da Indonésia de 14 a 18 de dezembro de 2022 no Centro de Convenções de Jacarta.

Da esquerda para a direita: Catur Budi Harto, Diretor Vice-presidente do BRI; Teten Masduki, Ministro das Cooperativas e Pequenas e Médias Empresas da Indonésia; Sandiaga Uno, Ministro do Turismo e Economia Criativa da Indonésia; Sunarso, Diretor Presidente do BRI; e Amam Sukriyanto, Diretor de Pequenas e Médias Empresas do BRI. (PRNewsfoto/PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI))

Os visitantes podem desfrutar de uma experiência totalmente interativa em https://brilianpreneur.com/virtual. Todos os produtos MSME exibidos no evento offline podem ser encontrados na exposição virtual. Além disso, os visitantes podem comprar os produtos MPME imediatamente clicando em um dos links para as plataformas de comércio eletrônico.

"Estamos comprometidos em apoiar as MPMEs por meio do Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, que capacita nossas MPMEs selecionadas a exibirem seus melhores trabalhos em várias exposições internacionais. Como Agente de Desenvolvimento, nós os facilitamos com programas de treinamento online e presenciais para ajudá-los a permanecerem à frente nos negócios e colherem mais benefícios dos mercados internacionais", disse Sunarso, Diretor Presidente do BRI.

Além disso, o evento também consiste em várias atividades, como sessões de correspondência de negócios, clínicas de treinamento, prêmios UMKM, bazares e compras ao vivo. O evento deste ano visa um aumento nos contratos de exportação de US$ 72 milhões para US$ 75 milhões.

Esforços consistentes das MPMEs para superar o cenário global

As 500 MSMEs selecionadas de 22 províncias da Indonésia foram selecionadas com base nos critérios exigidos pelos padrões internacionais, incluindo design de produto, inovação, impacto social e sustentabilidade, valores de exportação e conquistas.

Evocando a cultura indonésia e avançando em direção à sustentabilidade, a BRILIANPRENEUR UMKM EXPO(RT) 2022 também exibe duas novas categorias de produtos que abrangem tecnologia digital e bem-estar, complementando categorias emblemáticas como decoração de casa, alimentos e bebidas, acessórios e moda.

Entre os principais produtos alimentícios e bebidas está a "YAMMY BABEH", que participa desse programa desde 2019. O fundador, Bunda Elis, admitiu que o apoio da BRI contribuiu com quase 90% de suas exportações totais.

"Esse programa aumentou nossa produtividade, mesmo durante a pandemia. Em março de 2020, executamos nossos primeiros pedidos de exportação para a Austrália, seguidos pelo Canadá em novembro. Por meio do apoio da BRI, exibimos nossos produtos em várias exposições internacionais, incluindo Índia, México, Hong Kong e Malásia", disse Bunda Elis.

Obtenha mais informações em http://brilianpreneur.com, Instagram @bankbri_id, Twitter @bankbri_id, @kontakbri e @promo_bri, Facebook Bank BRI, YouTube Bank BRI e TikTok @bankbri_id.

#Brilianpreneur2022 #BRIngMSMEtoTheWorld

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1970423/BRILianpreneur_UMKM_EXPORT_2022.jpg

FONTE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)

SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)