Взрывной рост популярности лазерных телевизоров Hisense увеличил объем их продаж на 600%

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Hisense

Sep 17, 2021, 10:42 ET

Взрывной рост популярности лазерных телевизоров Hisense вызвал увеличение общемирового объема их продаж более чем на 600% за период с января по август 2021 года

ЦИНДАО (Китай), 17 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- 16 сентября 2021 года в Пекине прошел третий Всемирный отраслевой форум производителей лазерных дисплеев. Эксперты в области лазерных телевизоров, научные работники и представители сотен предприятий, работающих в верхних и нижних звеньях производственно-сбытовых цепей, собрались вместе с целью прийти к общему пониманию того, что лазерные дисплеи неизбежно становятся основным направлением развития технологий нового поколения средств отображения. В настоящее время на китайском рынке представлены 34 бренда лазерных телевизоров. «После долгих лет отраслевых экспериментов и признания со стороны потребителей лазерные телевизоры приведут отрасль производства средств отображения к лучшему будущему», — заявил вице-президент компании Hisense Group Holdings Co., Ltd. Ю Чжитао (Yu Zhitao).

Global Laser Display Industry Forum
Global Laser Display Industry Forum
Hisense Laser TV L9
Hisense Laser TV L9
Global Laser Display Industry Forum Hisense Laser TV L9

По данным AVC, с учетом того, что совокупный среднегодовой прирост (CAGR) в период с 2015 по 2020 годы составил 181%, а в 2021 году ожидается прирост более чем на 80% по сравнению с предыдущим годом, отрасль производства лазерных телевизоров вступила в стадию зрелости в отношении технологической развитости и признания на рынке. Она стала быстро развивающейся категорией в индустрии телевизионных дисплеев. В то же время, по данным Omdia, в 2020 году до 53% всех поставок по всему миру приходилось на лазерные телевизоры Hisense, что позволило лазерным телевизорам стать одним из наиболее популярных продуктов в категории семейных телевизоров.

Благодаря техническим новшествам технология Hisense TriChroma получила признание специалистов в масштабах всей отрасли, а компания успешно выпустила лазерный телевизор TriChroma с экраном диагональю от 75 до 100 дюймов, что полномасштабно привело отрасль производства лазерных телевизоров в эпоху TriChroma.

Компания Hisense стремится поставлять превосходную продукцию за счет повышения качества изображения, расширения функциональности и создания более доступной, экологичной, энергосберегающей, комфортной для глаз и обеспечивающей полный эффект присутствия продукции в категории лазерных телевизоров для потребителей по всему миру.

География продаж лазерных телевизоров Hisense расширилась на США, Австралию, Германию, Францию, Ближний Восток, Южную Африку и многие другие страны. С января по август 2021 года общемировые продажи лазерных телевизоров Hisense выросли более чем на 400%, а объем реализации — более чем на 600% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лазерный телевизор Hisense стал широко известным дисплеем и одним из незаменимых изделий для будущих домашних кинотеатров.

Лазерный телевизор представляет собой телевизор и персонализированное пространственное изображение, а также универсальное решение для домашнего кинотеатра, обеспечивающее непревзойденный эффект присутствия для домашних кинотеатров. Благодаря технологическому новаторству Hisense комплексная технология производства лазерных телевизоров и качество продукции будут усовершенствованы в 2024 году. К тому времени размер лазерного телевизора будет уменьшен до половины от его нынешнего размера, что обеспечит повышение эксплуатационных характеристик и экономичности данной продукции.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1627583/Global_Laser_Display_Industry_Forum.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1627584/Hisense_Laser_TV_L9.jpg
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=n4bNBE5W8X0

SOURCE Hisense

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