Le téléviseur laser Hisense enregistre une croissance explosive, les ventes mondiales de téléviseurs laser ayant augmenté de plus de 600 % par an de janvier à août 2021

Avec un TCAC de 181 % de 2015 à 2020 et une croissance annuelle prévue de plus de 80% en 2021, selon AVC, l'industrie de la télévision laser est entrée dans une phase de maturité en matière de sophistication technologique et de reconnaissance du marché. Elle est devenue une catégorie à croissance rapide dans l'industrie des écrans de télévision. Pendant ce temps, selon Omdia, les téléviseurs laser de Hisense ont représenté jusqu'à 53 % des expéditions mondiales en 2020, permettant aux téléviseurs laser de devenir l'un des produits les plus populaires dans la catégorie des téléviseurs familiaux.

Grâce à l'innovation technologique, la technologie TriChroma de Hisense a reçu une reconnaissance professionnelle dans toute l'industrie et a lancé avec succès la télévision laser TriChroma avec un écran allant de 75 pouces à 100 pouces, menant l'industrie de la télévision laser à pleine échelle dans l'ère TriChroma.

Hisense s'efforce de fournir d'excellents produits en améliorant la qualité d'image, en offrant de meilleures caractéristiques avec un design fonctionnel et en créant des produits Laser TV plus abordables, respectueux de l'environnement, économes en énergie, respectueux des yeux et immersifs pour les consommateurs du monde entier.

Hisense Laser TV s'est étendu aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, en France, au Moyen-Orient, en Afrique du Sud et dans de nombreux pays. De janvier à août 2021, les ventes mondiales de Hisense Laser TV ont augmenté de 400 % par an, et le volume des ventes a augmenté de 600 % par an. Hisense Laser TV est devenu un écran bien connu et l'un des produits indispensables pour les futurs écrans domestiques.

Laser TV est un téléviseur et une image spatiale personnalisée et une solution d'affichage domestique tout-en-un conçue pour une expérience de visualisation immersive ultime de cinéma à domicile. Grâce à l'innovation technologique de Hisense, la technologie holistique et la qualité des produits de Laser TV seront améliorées en 2024. D'ici là, la taille de la télévision laser sera réduite de moitié par rapport à sa taille actuelle, avec de meilleures performances et des produits plus rentables.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1627583/Global_Laser_Display_Industry_Forum.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1627584/Hisense_Laser_TV_L9.jpg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=n4bNBE5W8X0

SOURCE Hisense