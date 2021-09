Laserová televízia Hisense zaznamenáva explozívny rast, globálny predaj laserových televízorov od januára do augusta 2021 medziročne prekročil 600%

QINGDAO, Čína, 17. septembra 2021 /PRNewswir / -- V Pekingu sa 16. septembra 2021 uskutočnilo tretie globálne fórum priemyslu s laserovými displejmi. Zišli sa odborníci na laserovú televíziu, akademici a stovky spoločností v nadväzujúcich odvetviach, aby získali vzájomné vnímanie toho, že priemysel laserových displejov sa stal hlavným prúdom zobrazovacej technológie ďalšej generácie. V súčasnosti je na čínskom trhu 34 značiek laserových televízorov. „Po rokoch priemyselných experimentov a uznania spotrebiteľa bude laserová televízia viesť zobrazovací priemysel k dosiahnutiu lepšej budúcnosti," povedal viceprezident spoločnosti Hisense Group Holdings Co., Ltd., Yu Zhitao.

S CAGR 181% od roku 2015 do roku 2020 a očakávaným viac ako 80%-ným medziročným rastom v roku 2021 podľa AVC priemysel laserovej televízie vstúpil do zrelej fázy technologickej vyspelosti a uznávania na trhu. Stal sa rýchlo rastúcou kategóriou v odvetví televíznych displejov. Podľa spoločnosti Omdia predstavovali laserové televízory Hisense v roku 2020 až 53% celosvetových dodávok, čo umožnilo laserovým televízorom stať sa jedným z najobľúbenejších produktov v kategórii rodinných televízií.

Prostredníctvom technologických inovácií získala technológia TriChroma od spoločnosti Hisense profesionálne uznanie v celom odvetví a úspešne uviedla na trh laserovú televíziu TriChroma s obrazovkou v rozmedzí od 75 palcov do 100 palcov, vďaka čomu je priemysel laserovej televízie v ére TriChroma v plnom rozsahu.

Hisense sa snaží poskytovať vynikajúce produkty zlepšovaním kvality obrazu, poskytovaním lepších funkcií s funkčným dizajnom a vytváraním cenovo dostupnejších, ekologických, energeticky úsporných, oku príjemných a pohlcujúcich laserových televíznych produktov pre spotrebiteľov na celom svete.

Laserová televízia Hisense sa rozšírila do USA, Austrálie, Nemecka, Francúzska, na Stredný východ, do Južnej Afriky a do mnohých krajín. Od januára do augusta 2021 sa globálne tržby Hisense Laser TV medziročne zvýšili o 400% a objem predaja sa medziročne zvýšil o 600%. Laserová televízia Hisense sa stala známym displejom a jedným z nepostrádateľných produktov pre budúce domáce displeje.

Laserový televízor je televízor a prispôsobené riešenie priestorového obrazu a domáceho displeja typu všetko v jednom navrhnuté pre dokonalý pohlcujúci zážitok zo sledovania domáceho kina. Prostredníctvom technologických inovácií spoločnosti Hisense dôjde v roku 2024 k inovácii holistickej technológie a kvality laserových televízorov. Do tej doby sa veľkosť laserovej televízie zmenší na polovicu jej súčasnej veľkosti a bude mať lepší výkon a cenovo výhodnejšie produkty.

